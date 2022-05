“Sono in attesa”, l’annuncio sconvolge mezza Italia: sbarca la cicogna a UeD

UeD, cicogna in arrivo nello studio di Maria De Filippi: proprio lei è in dolce attesa. Il suo annuncio lascia a bocca aperta mezza Italia. Ecco chi è il volto noto della trasmissione pronta a diventare mamma.

Una amatissima protagonista del trono giovani di Uomini e Donne pronta ad allargare la famiglia. Proprio lei è in dolce attesa del suo primo figlio. Ecco chi si sta preparando per diventare mamma, il suo annuncio ha lasciato tutti senza parole.

Bebè a bordo a UeD

Lo studio di Maria De Filippi continua a riservare delle strabilianti sorprese. La moglie di Maurizio Costanzo ospita alla sua corte dame e cavalieri e ragazzi e ragazze che si rivolgono a lei per innamorarsi e trovare l’altra metà della mela.

Ma spesse volte, il pubblico ha potuto vedere in trasmissione anche il ritorno di coppie che sono nate proprio nel salotto di sentimenti di Canale 5 e che si ripresentano in trasmissione per aggiornare seguitori, produzione e la conduttrice, presenze grazie alle quali il loro sogno di innamorarsi si è potuto avverare, talvolta con tanto di famiglia a seguito.

A tal proposito, arriva un’altra lieta notizia per gli appassionati del talk show mariano: proprio lei, volto noto della trasmissione, è in dolce attesa. Ecco chi si sta preparando a diventare mamma per la prima volta. Nessuno se lo aspettava.

Chi è la protagonista di Uomini e Donne pronta a diventare mamma

I fan di Uomini e Donne rimarranno sorpresi da questa strabiliante notizia: proprio lei, un volto noto della trasmissione di Canale 5 è pronta a diventare mamma: stiamo parlando di Larisa Pop.

La giovane, classe 1996, si è fatta conoscere dai telespettatori per la sua partecipazione a UeD qualche anno fa, nelle vesti di corteggiatrice di Marco Cartasegna. Correva l’anno 2017 e la bella bionda dagli occhi color smeraldo incantava tutti con il suo fascino e la sua intelligenza.

Purtroppo non è stata lei la scelta dell’ex tronista ma la sua vita è andata ugualmente avanti. Larisa ha posato per playboy Italia l’anno successivo alla fine della sua partecipazione a Uomini e Donne e nel 2019 è diventata socia fondatrice della Steven & Larson, una società che si occupa di luxury real estate.

Solare, bellissima e intelligente, sta facendo carriera nel mondo degli affari immobiliari. Da qualche anno è in coppia con Fabio Fanani del quale però non si hanno molte informazioni poiché ha un profilo social privato.

Proprio lui sarà il padre del bimbo che Larisa porta in grembo e che nascerà tra qualche mese. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha pubblicato sul suo profilo Instagram una foto nella quale la si vede bellissima, con il pancino ormai in evidenza, mentre si trova alle isole Mauritius.

In costume è meravigliosa e la sua mano che accarezza dolcemente il ventre, esprime tutta la tenerezza di una futura mamma il cui cuore sta scoppiando di gioia. In questo scatto nella quale la si vede in splendida forma, Larisa afferma di aver messo su 7 kg, per il momento, ma dichiara anche che si vede ancora più bella di prima.