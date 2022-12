“Sono il figlio dell’amante”, Christian De Sica: ecco chi è la sua vera mamma

Christian De Sica a cuore aperto. Il famoso attore fa una rivelazione inaspettata: proprio lui è il figlio dell’amante. Dopo tanti anni la verità?



Christian De Sica è sicuramente uno degli attori più amati d’Italia. Proprio lui che ha sempre fatto ridere i fan, ora li lascia a bocca aperta. Ecco la confessione: è figlio dell’amante. Sbuca fuori tutta la verità.

Christian De Sica, il figlio d’arte più amato d’Italia

Attore di grande successo, rappresentante per eccellenza delle commedie natalizie e non, Christian De Sica è ormai sul piccolo e sul grande schermo da più di 30 anni. Figlio di Vittorio De Sica, non solo attore conosciuto in tutta Italia ma anche sceneggiatore e regista, è sicuramente un figlio d’arte amatissimo.

Chi lo segue da anni non può e non sa rinunciare alla sua comicità. Christian è da sempre amatissimo. Ha all’attivo, il famoso showman, tanti successi. La sua carriera inizia negli anni settanta grazie anche all’aiuto del padre, con il film Paolina per la regia di Bertuccelli.

Il suo talento gli consentirà però di farsi strada brillantemente nel mondo della cinematografia anche da solo. Nel giro di pochissimi anni inizieranno per lui collaborazioni con registi importanti per pellicole impegnative.

Ha lavorato per esempio con Pupi Avati, Pasquale Festa Campanile e Salvatore Samperi, solo per citare alcuni mostri della cinematografia italiana. La consacrazione alla fama arriva però negli anni ’80 quando inizia a collaborare con Massimo Boldi che per anni è stata la sua spalla professionale.

Di Christian De Sica, da un punto di vista lavorativo, sappiamo tutto. Un po’ meno da quello privato. Sapete per esempio chi è sua mamma? Proprio di recente il famoso comico ha sorpreso tutti. La sua confessione lascia di stucco. Ecco che cosa ha ammesso: è il figlio dell’amante.

La confessione dell’attore sbalordisce tutti

Attore dal talento straordinario, Christian De Sica sa come far parlare di sé ma non solo per la sua bravura e la sua professionalità. Oggi è impegnato al cinema con un altro strepitoso successo, Natale a tutti i costi, una commedia natalizia nella quale recita insieme ad Angela Finocchiaro.

Non è però della sua bravura che vogliamo discutere ma di una confessione che ha lasciato tutti a bocca aperta. Christian ha dichiarato di essere il figlio della amante di suo padre.

Questa rivelazione arriva come un fulmine a ciel sereno. Su Rai 1, nella giornata di Natale, l’attore ha preso parte al programma condotto da Mara Venier, Domenica in. Proprio in questa trasmissione, l’attore ha rivelato delle particolarità familiari di cui nessuno sapeva nulla.

Per esempio, voi avete idea di chi era sua mamma? Se la risposta è no ve lo diciamo noi. Christian è nato da una relazione che suo padre, Vittorio De Sica, ha avuto con Maria Mercader, una famosa attrice spagnola naturalizzata italiana.

Dove sta la particolarità? Nel fatto che la bella iberica in realtà era l’amante di Vittorio De Sica. Il padre di Christian difatti, quando nasce suo figlio, era sposato con un’altra donna, l’attrice Giuditta Rissone, che ha conosciuto nel 1937. Dal loro matrimonio nasce anche una figlia, Emilia, morta di recente, nel 2021.

Dunque, a Mara Venier e a tutta Italia, Christian ha confessato che lui è frutto di un amore clandestino:

“Io sono figlio della amante di mio padre”.

L’attore esordisce così parlando del suo passato e lasciando tutti senza parole. Ma non è tutto. Lo showman è riuscito a strappare comunque un sorriso a chi ha seguito la sua intervista, raccontando anche dei dettagli curiosi sul modo di comportarsi di suo padre.

De Sica ha confessato che il celebre Vittorio aveva una doppia vita: trascorreva lo stesso tempo con Christian e sua madre e con la moglie e l’altra figlia, fino a quando poi è stato sgamato.

Tuttavia, per l’intera esistenza, Vittorio De Sica ha continuato a mantenere questa relazione atipica con la moglie e con l’amante dividendosi tra le due donne più importanti della sua vita a cui non ha voluto rinunciare e ai suoi figli, cresciuti come fratelli.