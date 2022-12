Una tragedia figlia del caso quella che è avvenuta in provincia di Pavia. A morire, un uomo di 59 anni che stava pulendo i vetri nel suo appartamento. È caduto giù nel vuoto dal secondo piano ed è morto sul colpo.

È accaduto la Vigilia di Natale e, stando anche quanto riferito dalle Forze dell’Ordine, si tratterebbe di un incidente domestico.

Pavia: muore un uomo

Un fatale incidente quello nel quale ha trovato la morte Vincenzo Musella, 59enne, a Mortara, in provincia di Pavia. L’uomo era intento a pulire i vetri di casa sua quando, all’improvviso, ha perso l’equilibrio ed è caduto nel vuoto, dal secondo piano del palazzo dove abitava.

Una tragedia immane. Il personale del 118, immediatamente arrivato sul posto, non ha potuto far altro che constatare la morte di Vincenzo, originario di Napoli, che viveva nel condominio di Corso Cavour a Mortara. L’uomo è morto una volta impattato in modo violento al suolo. Per lui non c’è stato nulla da fare.

Un incidente domestico perché Vincenzo, mentre stava pulendo i vetri, stando alla prima ricostruzione fatta dalle Forze dell’Ordine che sono accorse sul posto, avrebbe perso l’equilibrio e, da lì, la caduta nel vuoto dal secondo piano del palazzo. La vittima, con tutta probabilità, è morta sul colpo.

I Carabinieri del locale comando sono arrivati insieme al personale del 118 ed hanno iniziato a fare tutti i dovuti rilievi del caso, per dare un’esatta dinamica della vicenda e per stabilire anche il motivo della morte del 59enne. Il cadavere è stato visionato anche dal medico legale e, dai segni che sono stati rinvenuti sul corpo della vittima stessa, quanto anche sul luogo dove ha impattato, è escluso qualsiasi coinvolgimento di terze persone nell’incidente.

Cade nel vuoto mentre pulisce i vetri

Stando a questi elementi, il magistrato di turno che ha preso in carico il caso, non ha disposto sul corpo dell’uomo autopsia alcuna, né ha richiesto ulteriori accertamenti. È stata disposta la restituzione della salma ai parenti della vittima per procedere, poi ai funerali.

Vincenzo Musella era originario di Napoli ma viveva a Mortara e di professione faceva il piastrellista. Un vero e proprio incidente domestico quello del quale è stato protagonista che però ha avuto un esito tragico e fatale. Vincenzo ha perso l’equilibrio mentre stava pulendo i vetri di casa sua ed è volato giù dal secondo piano del palazzo dove abitava.

È morto, con ogni probabilità, sul colpo, poiché l’impatto al suolo è stato molto violento. Quando sono intervenuti gli uomini del 118, non hanno potuto fare altro che constatarne la morte, perché per lui non c’era più nulla da fare. È precipitato, stando a quando stanno ricostruendo i Carabinieri, da un’altezza di diversi metri. La caduta, probabilmente, sarebbe avvenuta a causa di un davanzale basso.

Il medico legale che ha visionato il suo corpo, non ha trovato su di esso segni di violenza e, per questo, ha concluso che nell’incidente non sono coinvolte altre persone. Per questo, la salma è stata poi restituita alla famiglia.