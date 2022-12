“Di ora in ora…”, Gianluca Vialli: gli aggiornamenti sulle sue condizioni di salute

Gianluca Vialli, fanno preoccupare le condizioni di salute del dirigente della nazionale. Ecco gli ultimi aggiornamenti sul suo conto.

Sono giornate di ansia e di tensione per Gianluca Vialli e famiglia. Lo sportivo ricoverato a Londra, fa preoccupare tutti. Scopriamo gli ultimi aggiornamenti sulle sue condizioni di salute.

Gianluca Vialli preoccupa tutti

Questo Natale non è stato sicuramente sereno per Gianluca Vialli e famiglia. L’ex calciatore della Sampdoria e Juventus, è ricoverato da qualche giorno a Londra. Il tumore al pancreas che gli è stato diagnosticato nel 2017 è tornato a galla e sta sfidando il campione e sportivo in una dura lotta, quella per la sopravvivenza.

Gianluca, sposato e con due figlie, non ha sicuramente intenzione di arrendersi. Da ormai cinque anni combatte contro questo mostro che ha cambiato per sempre la sua esistenza e quella di chi, con affetto, lo circonda da sempre.

Negli ultimi giorni, le notizie arrivate dal Regno Unito non hanno rincuorato i fan e sostenitori dello sportivo che sta ora sottoponendo il suo corpo già debilitato a delle cure aggressive per cercare di debellare questo brutto male.

La situazione non è delle più semplici. Tanti gli amici che lo hanno raggiunto in Inghilterra. Anche la madre si è precipitata a Londra per stare accanto al figlio. Ma come sta oggi Gianluca Vialli? Ecco gli ultimi aggiornamenti sulla sua salute.

Aggiornamenti sulle condizioni di salute dello sportivo

Preoccupano le condizioni di salute di Gianluca Vialli che da Londra sta tenendo tutti col fiato sospeso. Ricoverato ormai da qualche giorno in una clinica del Regno Unito per combattere contro il tumore al pancreas, non arrivano delle notizie confortanti per la famiglia e per i sostenitori.

La lotta contro questo brutto male si sta rivelando più dura del previsto. Tanti i messaggi di affetto, gli abbracci e i saluti virtuali arrivati da ogni parte del mondo per Vialli che con la sua semplicità e bontà ha lasciato un’impronta positiva nel cuore di tutti i fan.

Pensate che solo qualche ora fa, uno striscione di alcuni tifosi della Sampdoria, comparso a Londra e attaccato proprio nei pressi dell’ospedale dove Vialli è ricoverato, ha emozionato tutti: seppur a distanza, l’Italia è capace di far sentire amato il dirigente della nazionale che ha ricevuto il sostegno di amici e colleghi come Roberto Mancini, CT della nazionale, che si è detto profondamente amareggiato e preoccupato per questa situazione terribile.

Qualche giorno fa, anche la madre ha raggiunto Vialli in ospedale. Stessa cosa hanno fatto i fratelli. La moglie e le figlie dello sportivo sono invece in clinica accanto al loro leone. Ricevere informazioni sulle sue condizioni di salute non è semplice, c’è massimo riserbo su Vialli che sta combattendo la sua battaglia contro il tumore al pancreas.

Ciò che l’Italia conosce è quello che gli sportivi o gli ex compagni della Sampdoria fanno trapelare. Per il momento non sappiamo se le terapie a cui Vialli si sta sottoponendo stiano dando i risultati che tutti sperano. Dice un famoso quotidiano:

“Le sue condizioni possono cambiare di ora in ora”.

I fan dell’ex giocatore si augurano solo di non dover ricevere una brutta notizia. Sono trascorsi ben cinque anni da quando a Gianluca è stato diagnosticato quel terribile male. L’infausta sentenza arrivò nel lontano 2017, l’annus horribilis per l’ex calciatore che si è ritrovato a dover fare i conti con un destino inaspettato.

Da allora la sua vita è diversa così come anche quella della sua famiglia che ogni giorno vive con il timore di dover dire addio a un marito e a un padre affettuoso e premuroso. Gianluca Vialli però è un leone, non ha intenzione di arrendersi alla malattia. Lo sportivo combatterà con le unghie e con i denti mettendocela tutta per alzarsi ancora una volta e tornare a vivere.