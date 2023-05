Sono emersi nuovi casi nell’indagine sul traffico di organi nel Regno Unito

La polizia metropolitana sta attualmente indagando su altri casi di traffico di organi emersi nel Regno Unito in seguito alla denuncia effettuata da nuove vittime, dopo la prima condanna per questo reato ai sensi delle moderne leggi sulla schiavitù.

Il team di investigatori per la schiavitù moderna e lo sfruttamento dei bambini di Scotland Yard ha dichiarato di essere al lavoro per far luce su ulteriori accuse di traffico di persone finalizzato al traffico di organi, non soltanto nella capitale britannica ma anche in altre regioni del paese. Si tratta di un crimine gravissimo e la polizia sta prendendo sul serio ogni singola segnalazione e indagando a fondo su ogni caso sospetto.

È importante che le vittime di questo tipo di crimine si sentano sicure di poter denunciare ma, soprattutto, devono essere consapevoli del fatto che riceveranno tutto il supporto necessario.

Nuovi casi di traffico di organi nel Regno Unito

È stato confermato dagli inquirenti britannici che l’Operazione Manoa, l’indagine che ha portato alla condanna di tre trafficanti di reni, tra cui il politico nigeriano Ike Ekweremadu, continua ad essere in corso nel Regno Unito.

Il capo della squadra di schiavitù moderna del Met Det Supt Andy Furphy ha espresso il suo massimo sostegno al coraggio della vittima, un commerciante di strada di 21 anni di Lagos, che era stato portato a Londra come potenziale donatore di reni per la figlia malata di Ekweremadu Sonia.

La vittima è stata presentata falsamente come un donatore volontario e portata in un’unità renale privata del Royal Free Hospital di Londra con documenti falsi, che affermavano che era il cugino della ragazza. Quando la proposta di trapianto è stata respinta, l’uomo è fuggito temendo per la sua vita perché credeva di essere in fila per un altro trapianto in Nigeria.

Furphy ha sottolineato che non è possibile rivelare i dettagli delle indagini in corso o i numeri coinvolti, ma ha voluto confermare che i casi di traffico di organi non riguardano solo Londra, ma altre aree del Regno Unito. La polizia sta lavorando duramente per indagare su questi avvenimenti e per assicurare che i responsabili vengano assicurati alla giustizia.

Il capo del Met ha riferito: “È difficile dire quanto sia grave la situazione nel Paese in questo momento. Spesso scopriamo che non appena qualcosa viene messo in evidenza nella sfera pubblica… altre vittime si fanno avanti. Questa non è l’unica indagine che abbiamo sul prelievo di organi”

Furphy ha anche citato le stime dell’Organizzazione Mondiale della Sanità secondo cui fino al 10% dei trapianti di organi a livello globale vengono effettuati sul mercato nero.

Ha tuttavia sottolineato che nel Regno Unito il fenomeno è ancora relativamente limitato e che la vera portata di questo crimine non è ancora del tutto conosciuta, sia a livello nazionale che internazionale. Gli inquirenti stanno lavorando per colmare queste lacune nell’intelligence e indagare su ogni possibile caso di traffico di organi.

Le notizie emerse fino a questo momento dalle indagini

Il caso del traffico di reni ha messo in luce le vulnerabilità del sistema di controllo del Regno Unito per il trapianto vivente. Il giudice Jeremy Johnson, nelle osservazioni sulla condanna, ha sottolineato l’importanza di sensibilizzare i medici sul rischio di tratta illegale e incoraggiarli a segnalare eventuali casi sospetti.

La Human Tissue Authority o HTA, che regola i trapianti, ha rivisto centinaia di operazioni simili dal 2017, dopo la scoperta del caso di traffico di reni.

In una dichiarazione ha spiegato di avere rivisto poco più di 600 casi con caratteristiche potenzialmente simili, con particolare attenzione ai casi con donatori esteri e ai casi nel settore privato.

Come riferito durante il processo presso l’Old Bailey Chris Agbo, nefrologo consulente del NHS presso l’ospedale Hinchingbrooke nel Cambridgeshire, è stato pagato dall’Ekweremadus per aiutare a facilitare il trapianto di rene proposto.

Agbo gestisce anche una società di turismo medico chiamata Vintage Health. La giuria ha appurato anche che ha aiutato ad organizzare un precedente trapianto di rene riuscito al Royal Free Hospital di Londra, che coinvolgeva un altro uomo sospettato di essere stato una vittima del traffico dalla Nigeria.

Queste affermazioni sono state riportate durante il processo che ha portato alla condanna di Ekweremadu per traffico di organi. Si tratta di un crimine grave che ha sollevato malcontento e gettato dubbi e incertezze sul sistema sanitario sia pubblico che privato.

Durante il processo presso l’Old Bailey è emerso che Agbo ha esaminato l’addome della vittima dagli Ekweremadu. Il North West Anglia NHS trust ha confermato che era impiegato presso l’ospedale di Hinchingbrooke e ha dichiarato di non poter commentare ulteriormente mentre le indagini sono in corso.

Agbo è anche presidente dell’Associazione medica dei nigeriani nel Regno Unito e ha deciso di non rilasciare informazioni in merito al caso.

Gli investigatori che indagano sul complotto di traffico di organi hanno chiesto che l’HTA e i medici coinvolti nei trapianti facciano di più per segnalare alla polizia eventuali preoccupazioni riguardo al traffico illegale.

La polizia ha inoltre svolto una formazione significativa con il Royal Free Hospital e sta lavorando con il servizio sanitario nazionale per affrontare le questioni di salvaguardia e aggiornare il personale sulle questioni relative alla schiavitù moderna.

Ha aggiunto: “La parte principale del nostro lavoro è con l’Autorità per i tessuti umani per garantire che dispongano di processi per allertarci come polizia quando ci sono preoccupazioni sulla tratta”.

L’HTA ha dichiarato che continuerà a garantire che le donazioni di organi viventi siano effettuate con il consenso libero e informato delle persone coinvolte, senza costrizioni, coercizioni o ricompense. La guida dell’HTA per i team di trapianti e i valutatori indipendenti include anche informazioni su quando e come sollevare problemi di salvaguardia. L’organizzazione è impegnata a identificare e affrontare eventuali aree che potrebbero essere ulteriormente restringere e perfezionare con lo scopo di garantire la massima sicurezza e protezione per tutte le persone coinvolte nei trapianti di organi viventi.

Una questione delicata sulla quale Scotland Yard ha deciso di andare a fondo, data la portata del crimine e le persone che potrebbero essere implicate, secondo i media locali, potrebbero essere nomi influenti e la vicenda ha attirato non solo l’attenzione mediatica, ma anche l’indignazione della popolazione e delle associazioni per i diritti umani.