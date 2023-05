I supermercati vogliono nasconderti questo trucco: un sacco di soldi risparmiati

I supermercati vogliono nasconderti questo trucco: se segui attentamente le indicazioni, risparmierai davvero tantissimi soldi.

Ecco il trucco che solo chi lavora in un supermercato conosce bene. Svelato finalmente il segreto che ti farà mettere da parte tanti soldi.

Supermercato, tutti i segreti che solo gli addetti conoscono

Lavorare in un supermercato è sicuramente una professione stancante. Orari massacranti, turni serali per riordinare il magazzino, poche ferie e aperture anche le domeniche e i festivi.

C’è però anche l’altro lato della medaglia da considerare. Coloro che lavorano per i piccoli e grandi supermercati, possono godere per esempio di alcuni bonus per dipendenti o sconti sulla spesa.

Tutti facciamo acquisti quotidiani presso le più o meno famose catene di supermercati. In questo periodo di crisi economica, considerando anche l’aumento dei prezzi che ha colpito pure i beni di prima necessità, tante sono le famiglie che stanno optando per i discount.

Si tratta cioè di supermercati che vendono prodotti, spesso realizzati anche da grandi case o aziende alimentari, a prezzi però competitivi. È proprio grazie a questa tipologia di supermercati se la spesa oggi non è ancora un lusso.

Se anche tu sei sempre alla ricerca costante di una soluzione per risparmiare soldi senza però dover rinunciare a fare le compere, abbiamo la soluzione che fa senza dubbio al caso tuo. I supermercati vogliono nasconderti questo trucco: se lo fai anche tu, risparmi davvero tanti soldi.

I supermercati vogliono nasconderti questo trucco: ecco di cosa si tratta

Chi lavora in un supermercato conosce sicuramente trucchi e segreti di risparmio rispetto a chi invece lo frequenta solo come visitatore. È interesse delle catene di supermercati e ovviamente delle grandi aziende che ci sono alle spalle, vendere quanti più prodotti è possibile sbaragliando la concorrenza.

Per la logica dell’acquisto e del ricavo: chi non compra non incrementa le casse dei potenti. È chiaro che lo scopo di supermercati e discount è indurre le persone a fare acquisti.

Quante volte ti sei ritrovato a fare la spesa e ad acquistare anche più del dovuto? Magari hai messo nel carrello più barattoli di fagioli perché in offerta.

Cosa capita però spesso? Che non solo non consumiamo i cibi comprati in eccesso ma che talvolta essi finiscono nella pattumiera perché magari scaduti. Sai che c’è un metodo per conservare più a lungo gli alimenti?

I supermercati vogliono nasconderti questo trucco: un sacco di soldi risparmiati se anche tu metti in pratica questa tecnica. Ecco cosa devi fare. Per prima cosa procurati delle bottiglie di plastica con dei coperchi.

Provvedi a sciacquarle per bene, utilizzando acqua tiepida e sapone. Dopo aver fatto questo passaggio, spruzza all’interno delle tue bottiglie vuote un po’ di alcool: ti servirà per disinfettarle per bene, eliminando così anche eventuali batteri rimasti nell’acqua.

Posiziona poi le bottiglie a testa in giù fino a quando non saranno completamente asciutte. A questo punto, può iniziare il processo di conservazione del cibo. Per prima cosa, devi mettere uno spicchio di aglio sul fondo di ogni bottiglia.

Perché? Semplicemente perché l’aglio è in grado di combattere i funghi e di eliminare l’umidità in eccesso eventualmente presente ancora nella bottiglia. Versa a questo punto il prodotto che vuoi conservare come per esempio i fagioli secchi: per ogni bicchiere di fagioli che versi devi aggiungere uno spicchio di aglio. Dopo aver riempito la bottiglia fino all’orlo assicurandoti che non ci sia nessuno spazio vuoto o bolle di aria, chiudi per bene la bottiglia con il suo coperchio.

Per essere sicuri di rimuovere effettivamente tutta l’aria in eccesso, devi seguire questo ulteriore ma semplicissimo passaggio: prendi una bacinella di piccole dimensioni, riempila di alcool e bagna al suo interno un dischetto di ovatta.

Quest’ultimo dovrà essere poi avvolto in uno strato di carta stagnola la quale poi sarà posizionata proprio sull’estremità della bottiglia, poco sotto il tappo.

Con un fiammifero che farai passare sopra la carta alluminio, rimuoverai anche la più piccola bolla d’aria presente nella bottiglia. Richiudila col suo tappo. Per sigillarla ancora meglio, dovrai utilizzare una candela: fai sciogliere la sua cera intorno al tappo.

Ecco fatto. Ora apponi un’etichetta sul tuo barattolo e mettilo pure in dispensa. Con questa tecnica potrai conservare gli alimenti addirittura per 5 anni!

Avresti mai immaginato di poter fare tu stesso una cosa del genere? Pensa a quanti soldi potrai risparmiare solo mettendo in pratica questo metodo. In questo modo puoi conservare a lungo tanti alimenti, non solo i fagioli ma anche ceci e lenticchie secche, cereali e riso.