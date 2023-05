Genoa promosso in Serie A: battuto l’Ascoli 2-1

Il Genoa è la seconda squadra aritmeticamente promossa in Serie A. Gli uomini di Gilardino vincono contro l’Ascoli per 2-1.

Torna nella massima competizione nazionale una delle squadre più importanti del nostro Paese. Dopo un anno di purgatorio il Genoa trova la Serie A, anche grazie al suo allenatore ex grifone, Alberto Gilardino. Vittoria con l’Ascoli al Marassi e promozione aritmetica con due turni di anticipo conquistata nel pomeriggio di oggi.

Il Genoa è la seconda squadra promossa in Serie A: battuto 2-1 l’Ascoli

Alberto Gilardino ha rappresentato la vera svolta nella stagione del Genoa, che dopo un anno di serie cadetta rivede il paradiso. Un dramma, la retrocessione dello scorso anno, già dimenticata dai tifosi rossoblu che questa sera si riverseranno in piazza Di Ferrari – con consueto bagno nella fontana – per festeggiare il ritorno della loro squadra di nuovo tra le grandi.

Una solidità, data dall’ex attaccante della nazionale, data paradossalmente alla fase difensiva del Genoa, che concluderà verosimilmente la stagione con la migliore retroguardia – insieme al Frosinone con solo 22 reti incassate. La solidità della retroguardia era stata una delle cose più velocemente risolte dopo il subentro del campione del mondo 2006 al posto di Blessin.

Dopo i gialloblù, che hanno dominato la Serie B, il grifone è la seconda squadra ad ottenere l’aritmetica certezza della promozione. Con la vittoria di oggi contro l’Ascoli infatti il Genoa è diventato imprendibile per il Bari – che ha pareggiato a Modena – a 62 punti, raggiungendo quota 70 a due giornate dalla fine.

Gli uomini di Gilardino adesso potrebbero puntare anche al primo posto, per la vittoria del Campionato, visto che il Frosinone dista 4 punti. Un Bari degno avversario, che fino alla fine ha provato a impensierire i genoani per un posto ai playoff.

Al reparto difensivo ha risposto presente anche quello offensivo, con Mattia Mani che si è preso diverse copertine nell’arco della stagione. Anche oggi ha graffiato, con l’1-0 di tap-in, mentre il 2-0 è stato firmato da Badelj.

Genoa in Serie A: “Only one year”

A inizio stagione, lo slogan “Only one year” era stato lanciato direttamente dal presidente del club. Alberto Zangrillo si dimostra uomo di parola, portando a un anno e mezzo dal suo subentro in società insieme al gruppo 777 Partners nuovamente il club più antico della nostra storia calcistica nuovamente ai vertici nazionali.

Grande festa in città, fin dalla mattina di oggi, quando i tifosi si sono riuniti allo stadio con striscioni, bandiere e fumogeni. Del resto quella del Genoa rimane una delle più calorose tifoserie: prima della partita l’autobus dei calciatori era stato accolto all’interno del Ferraris da un calorosissimo benvenuto, ben ripagato vista la conquista della promozione.

Poco fa dai canali social del club è arrivato l’annuncio della promozione in Primavera 1, anche della squadra giovanile. Tanti i messaggi dal mondo del calcio dopo la notizia della promozione del Genoa. In queste ore l’Inter, tramite Twitter, si è congratulata con i gialloblù per la ritrovata promozione: “I nostri complimenti per la promozione. Ben tornati in Serie A”.