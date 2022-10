Sonego eliminato a Vienna, Ruusuvuori vince in due set

Finisce subito l’esperienza di Lorenzo Sonego all’ATP 500 di Vienna, l’azzurro cade sotto i colpi del finlandese Ruusuvuori per 6/2,6/3.

Dopo il forfait di Matteo Berrettini il giovane Sinner rimane l’unico italiano in corsa nel torneo austriaco.



Si conclude subito il torneo di Vienna per Lorenzo Sonego, il torinese gioca una partita molto fallosa e cade sotto i colpi di un attento Ruusuvuori.

Ora il tennista finlandese al prossimo turno troverà il vincente della sfida tra Hurkacz e Tiafoe, finalista della scorsa edizione.

Il tanto atteso torneo austriaco parte dunque malissimo per l‘Italia, la sconfitta di Sonego ed il forfait di Berrettini lasciano tutto in mano a Sinner che sarà l’unico rappresentante azzurro a Vienna.

L’altoatesino è ancora in corsa per le ATP Finals e deve assolutamente proverà a vincere il torneo per compiere quella che sarebbe una clamorosa rimonta.

Brutto passo indietro per il tennista piemontese che non è mai riuscito ad alzare il proprio livello cedendo praticamente subito sia dal punto di vista mentale che fisico, ora l’obiettivo è quello di riprendersi per tornare a Parigi Bercy.



SONEGO SUBITO OUT 🔴

Inizia male il torneo ATP 500 di Vienna per gli azzurri: Lorenzo Sonego viene subito battuto dal finlandese Ruusuvuori, che si aggiudica il match per 6-2 6-3. Mercoledì è previsto l’esordio di Sinner, che giocherà contro Cristian Garin. pic.twitter.com/uGtNrxV14a — We Are Tennis Italia (@WeAreTennisITA) October 25, 2022

Sonego perde all’esordio, Ruusuvuori avanti a Vienna

Il match per il tennista azzurro è in salita già dai primi scambi; il finlandese è bravo a prendere subito l’iniziativa dominando con il servizio e muovendo molto il classe ’95.

Arrivano subito 2 palle break per Ruusuvuori che in poco più di venti minuti scappa sul 3-0 inidirizzando a suo favore il primo set.



Timida la reazione di Sonego che serve male e commette troppi errori non forzati.

L’ipotetica chance arriva sul 2-5 quando Sonego si ritrova 0-30 con il finlandese alla battuta, Ruusuvuori però serve due grandi prime di servizio e chiude il primo parziale con un netto e meritato 6-2.

Meglio l’azzurro nel secondo set, le percentuali di prime aumentano ed il match sembra cambiare ma sul 3-3 arrivano un paio di errori fatali con il dritto e il finlandese ottiene il break che frena il tentativo di rimonta del torinese.

Termina in un’ora e 25 minuti l’avventura di Sonego a Vienna, giornata negativa per l’azzurro che chiude con 7 vincenti ed addirittura 10 non forzati, 19-10 invece i dati della partita del finlandese che chiude con il 65% di prime messe in campo.