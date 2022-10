L’Adidas, una delle aziende di abbigliamento sportivo più famose al mondo, ha collaborato per diversi anni con il rapper Kanye West. Ma quanto durerà ancora?

Tale collaborazione non è destinata a durare ancora per molto. Il rapper è stato visto coinvolto in delle polemiche legate a degli atteggiamenti e frasi antisemite.

La polemica per frasi antisemite che coinvolge West

La notizia è stata riportata oggi, 25 ottobre, da una fonte che sembra essere molto vicina al marchio. Ha fatto trapelare che l’Adidas ha ufficialmente deciso di porre fine alla collaborazione e ad ogni tipo di rapporto con West.

L’imprenditore e musicista statunitense conosciuto con il nome di Kanye West negli ultimi giorni anzi, settimane, è stato coinvolto in una polemica riguardo delle frasi antisemite.

Tale comportamento da parte del rapper ha fatto sì che Adidas bloccasse ufficialmente ogni tipo di rapporto e ogni tipo di collaborazione lavorativa con lui. Questa notizia è trapelata dopo che il brand di moda sportivo, il 6 ottobre, annunciò di averne discusso con l’artista e di aver quindi messo momentaneamente in crisi i rapporti lavorativi con lui.

Il musicista ha pronunciato delle frasi antisemite, comportamento che ha fatto sì che la sua collaborazione con i diversi marchi e aziende che fino ad oggi lo hanno sostenuto, provassero indignazione nei suoi confronti.

E per questo hanno deciso di smettere immediatamente di fare affari con lui.

Le dichiarazioni del direttore marketing dell’Adidas

Nelle ultime ore Sarah Camhi, direttore del marketing commerciale del brand sportivo, ha commentato la vicenda sul social LinkedIn.

“Come membro della comunità ebraica, non posso più rimanere in silenzio per conto del marchio che mi impiega. Non dire nulla, è dire tutto.”

Ovviamente tutta questa vicenda ha fatto sì che l’Adidas subisse un contraccolpo di tipo economico, nell’ultima settimana le azioni del brand non sono aumentate, ma sono diminuite di oltre il 14%.

La collaborazione continuerà?

Nonostante le notizie siano state riportate da una fonte molto vicina al brand, fonte che afferma che l’Adidas ha intenzione di porre fine ufficialmente ad ogni tipo di collaborazione con il cantante e designer Kanye West, per ora non ci sono annunci ufficiali per quanto riguarda ciò che sta succedendo.

E non si capisce quindi se la collaborazione effettivamente finirà o andrà avanti. La collaborazione fra West e Adidas va avanti sin dal 2013.

Anno in cui attraverso tale partnership venne prodotta la linea di abbigliamento Yeezy, distribuita in tutto il mondo.

I primi di ottobre di quest’anno però Adidas ha rilasciato una dichiarazione: il brand ha dovuto rivedere il suo rapporto con West in quanto quest’ultimo ha criticato pubblicamente il CEO Kasper Rørsted.

Nonostante ciò non ci sono state dichiarazioni ufficiali da parte dell’Adidas riguardanti quest’ultima vicenda ovvero la polemica sulle frasi antisemite del musicista, imprenditore, e designer Kanye West.