Calcare sul soffione della doccia: come eliminarlo in breve tempo? Ecco il rimedio più efficace e più economico per dire addio alle incrostazioni di calcare.

Uno degli ambienti domestici più difficili da pulire è il bagno: si pensi a come sia importante eliminare i batteri e i cattivi odori dal water, igienizzare le superfici che ogni giorno utilizziamo, in particolare se abbiamo bambini ed animali domestici ed igienizzare la doccia o la vasca che quotidianamente utilizziamo. Si pensi, ad esempio, alle incrostazioni di calcare che si formano e si accumulano nei filtri dei miscelatori. È bene rimuovere il calcare onde evitare l’otturazione del soffione della doccia. Le incrostazioni di calcare sul soffione della doccia causano la diminuzione della pressione dell’acqua e ciò arreca non pochi disagi. Scopriamo il trucco ed il rimedio più efficace per eliminare le incrostazioni di calcare che si accumulano sul soffione della doccia.

Incrostazioni di calcare sul soffione della doccia: come si formano?

A lungo andare si nota la formazione di una patina dura e di colore bianco sul soffione della doccia o nei filtri dei rubinetti. Le incrostazioni di calcare si formano laddove le acque sono dure e ciò comporta uno spreco di energia ed una occlusione delle tubature, che richiedono immediati e costosi interventi di manutenzione straordinaria.

Queste problematiche interessano tanto il comparto domestico quanto quello industriale. In particolare, se l’acqua si riscalda il problema delle incrostazioni di calcare risulta amplificato maggiormente. Ciò può provocare danni piuttosto ingenti alla caldaia con la conseguente necessità di richiedere l’intervento e l’assistenza di un tecnico professionista.

Incrostazioni di calcare sul soffione della doccia: quali sono gli effetti?

Le incrostazioni di calcare sul soffione della doccia laddove si manifestano provocano la formazione di patine dure e bianche. Inoltre, provocano l’occlusione della doccia con conseguenti problemi di utilizzo dell’acqua calda. Inoltre, si sommano problemi non indifferenti agli elettrodomestici, tra cui la lavatrice e la lavastoviglie, che richiedono l’utilizzo di prodotti anticalcare.

In commercio si trovano tanti prodotti specifici che consentono di rimuovere definitivamente le incrostazioni e le tracce di calcare dai sanitari e dalla rubinetteria della cucina e del bagno. Ma non sono sempre i prodotti anticalcare disponibili in commercio sono la soluzione più efficace e più green in assoluto. I depositi di calcare causano non pochi problemi di funzionamento e di perdita di efficienza e di efficacia.

Incrostazioni di calcare sul soffione della doccia: come rimuoverlo

Il bicarbonato è un ottimo anticalcare naturale che consente di rimuovere efficacemente e di sciogliere le macchie dure e bianche di calcare che si formano sul soffione della doccia. Basta miscelare un po’ di acqua, aceto e di bicarbonato e vaporizzare il soffione della doccia per consentire che le incrostazioni di calcare si ammorbidiscano e si sciolgano definitivamente.

Con l’aiuto di una spugna è possibile eliminare con una passata le incrostazioni di calcare. Quelle più ostinate possono essere rimosse ripetendo l’operazione con la miscela a base di bicarbonato ed aceto, aggiungendo un po’ di sale. Basta strofinare e risciacquare con l’acqua ed il gioco è fatto.