Re Carlo III, barba lunga e incolta: anni fa andava in giro così | FOTO

Re Carlo III ha avuto un periodo in cui girava per il Regno con una barba lunga e incolta. Ecco le foto del passato.

Re Carlo III è salito al trono del Regno Unito dopo la dipartita di sua madre, la Regina Elisabetta II scomparsa per vecchiaia a 96 anni lo scorso 8 settembre, dopo aver regnato per ben 70 anni.

Il nuovo Sovrano si è ritrovato a dover farsi carico di tutti i compiti che spettano ad un monarca e al suo fianco, nell’aiutarlo nella sua ascesa al trono c’è sua moglie, la Regina consorte Camilla.

Re Carlo III: ecco il suo aspetto in passato

I due si sono sposati nel 2005, ma entrambi hanno avuto un precedente matrimonio. Mentre Camilla era sposata con Andrew Parker Bowles da cui ha avuto il divorzio nel 1995, Carlo è stato sposato con Diana Spencer.

Il matrimonio con Lady D. non è stato tra i più felici e i due a causa di alcuni problemi coniugali, la cui anche presenza insistente di Camilla nella loro storia d’amore è terminata nel 1996.

Solo dopo un anno, la principessa del popolo, muore tragicamente in un incidente stradale a Parigi e Carlo si reca nel posto del tragico avvenimento per poi sfilare assieme ai loro due figli, William e Harry dietro il feretro della donna durante i funerali.

Sebbene Camilla stia cominciando ad entrare nel cuore dei sudditi in molti non riescono a vederla di buon occhio per via del ricordo di Lady Diana e la donna sembra accusare i colpi del confronto, anche avendo avuto la benevolenza della Regina Elisabetta II.

Infatti, è stata proprio quest’ultima a volere che dopo la sua morte, Camilla venisse riconosciuta come Regina consorte, e la stessa verrà incoronata come tale durante la cerimonia di incoronazione di Re Carlo III il prossimo 6 maggio 2023.

In questi giorni, è stata rilasciata un’indiscrezione da parte di un membro dello staff di Buckingham Palace, che rivela che Carlo si sentirebbe messo sotto pressione da parte dei mass media e che sta avendo dei problemi di insufficienza cardiaca.

Per questo motivo, sembra che il Re e la Regina, abbiano chiamato l’erede al trono William e sua moglie Kate per aiutarli nei compiti ufficiali e per gestire al meglio il rapporto con i mass media.

Intanto, il suo secondogenito, Harry, ha scritto un’autobiografia che vedrà luce il prossimo 10 gennaio 2023 dal titolo Spare che vuol significare ruota di scorta e a Palazzo tutti hanno paura che possa rivelare alcuni segreti rimasti tali a corte.

La foto con la barba incolta

Re Carlo III, per ora è rimasto attento sul suo dovere da Re e sta cercando il modo migliore di risultare impeccabile agli occhi dei suoi sudditi, ma in molti si sono chiesti come mai Camilla è stata sempre innamorata di lui.

Sebbene abbia la sua età, Carlo è stato un uomo molto affascinante e qualche decennio fa ha sfoggiato un look che lo rende molto simile a suo figlio Harry, mostrando una barba incolta.

Guardando le foto infatti, si può notare come Carlo ha tenuto per un certo periodo della sua vita, una barba mora sul suo viso che ha fatto contrasto con i suoi occhi celesti, rendendolo affascinante agli occhi delle dame di corte.

Il Re ha avuto come prima fidanzata Davina Sheffield, nipote di Lord McGowan, famoso magnate industriale per poi frequentare Lady Jane Wellesly, nipote del duca di Wellington per poi avere al suo fianco anche Sabrina Guinnes, figlia dell’ideatore dell’omonima birra e Caroline Longman, figlia di Elizabeth Lambert.

Dopodiché, Carlo chiese a Lady Amanda Ellingworth, rimasta vedova, di fidanzarsi ufficialmente con lui, ma questa nonostante il forte legame rifiutò mentre Anna Wallace, fu l’ultima fidanzata ufficiale del Sovrano prima di Lady D.

Così, il matrimonio con Carlo è stato celebrato soltanto da due donne: Diana Spencer e la sua attuale coniuge Camilla Shand, diventata per via della loro unione, ufficialmente la Regina Consorte.