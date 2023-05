Soltanto quelli più scaltri trovano la soluzione a questo problema: ecco qual è

By

Grazie a questo test logico matematico della farfalla potrai cimentarti nel trovare la soluzione al problema. Soltanto alcuni ci riescono.

Per sfidare se stessi è necessario arrivare alla soluzione del problema in meno di 15 secondi o poco più. Ci riuscirai?

Trova la soluzione al test logico matematico della farfalla in meno di 15 secondi

I test logico matematici con la ricerca delle loro soluzioni in un tempo limite, sono tra i passatempi più apprezzati di sempre. Anche se si trovano anche sui giornali che si comprano in edicola, spopolano anche sul web. Grazie alla rete spopolano anche tra i giovanissimi.

Oggi ti proponiamo di cercare la soluzione ad un problema in meno di 15 secondi. Se dovessi riuscirci allora sei una persona davvero scaltra, con la mente brillante e, oseremmo dire, quasi geniale.

Il tempo massimo serve a capire, in un brevissimo lasso di tempo, cosa è richiesto dal test. Bisogna mettere in campo tutta la concentrazione di cui si dispone e poi dispiegare il proprio ragionamento logico e le proprie capacità di fare i conti.

Guarda l’immagine e inizia a contare per risolvere il quiz

Il test logico matematico della farfalla che ti proponiamo oggi consiste nel guardare l’immagine e cercare il valore delle farfalle colorate che sono presenti. Potrebbe sembrare facile, ma il fatto di avere soltanto 15 secondi a disposizione potrebbe trarre in inganno.

Se pensi di essere predisposto a fare i conti (del resto eri il più bravo della classe in matematica), sicuramente non avrai difficoltà a trovare la soluzione nel minor tempo possibile.

L’immagine presenta un’illustrazione che somiglia ad un rebus: presenta sia numeri che farfalle. Se non sei riuscito a trovare la soluzione oppure l’hai trovata e vuoi sottoporre il test ai tuoi amici, ti spieghiamo il procedimento da seguire.

In primis, bisogna trasformare tutti i simboli in numeri. Ecco perché questo test somiglia quasi ad un rebus. Ad ogni farfalla colorata deve essere sostituito un valore. Soltanto così si potrà giungere ad una soluzione calcolando il risultato ottenuto dall’ultima operazione.

Il numero 25 è il risultato dell’ultima operazione. Se ci sei arrivato da solo, in 15 secondi non possiamo che congratularci con te poiché sei davvero abile. Se non sei riuscito a risolverlo di seguito la soluzione dettagliata.

La farfalla di colore giallo ha 7 come valore. Da ciò si deduce che la farfalla azzurra vale 12. Le tre farfalle gialle della terza operazione, invece, rappresentano il 6. Ciò significa che, ognuna di loro, vale 2. Se si sommano tra loro le farfalle, o per lo meno, i numeri che rappresentano, si avrà 6 + 7 + 12 che come risultato da appunto 25.

Se non sei riuscito ad indovinare il risultato entro i 15 secondi non preoccuparti: potrai allenare la tua mente con altri test logico matematici di vario tipo.