Rebus difficilissimo, solo i più furbi e bravi riusciranno a risolverlo in 10 secondi

Hai voglia di mettere alla prova la tua abilità? Prova a risolvere questo rebus difficilissimo. C’è anche la soluzione.

I rebus possono essere davvero sfidanti. Riuscirai a risolvere quello che ti proponiamo oggi in pochi minuti?

Cosa sono i rebus

I rebus sono un tipo di gioco di parole che richiede ai giocatori di decifrare un messaggio o una parola o una frase utilizzando una combinazione di immagini, lettere e simboli. Sono stati utilizzati per secoli in diverse culture come passatempo, ma sono ancora molto popolari oggi.

I rebus sono costituiti da una combinazione di indizi visivi e verbali che devono essere decodificati per formare la soluzione al gioco. Gli indizi visivi possono essere disegni, simboli o icone, mentre gli indizi verbali possono essere parole o lettere utilizzate in un modo particolare.

Il gioco dei rebus richiede una buona dose di creatività, immaginazione e logica. Ci sono diverse tipologie di rebus, tra cui i rebus a lettere singole, i rebus a parole intere, i rebus a frasi, i rebus a immagini e i rebus a simboli.

Considerati come una fonte di intrattenimento e di sfida per molte persone, sono un modo divertente per allenare la mente e migliorare le capacità di risoluzione dei problemi. Essi possono essere risolti individualmente o in gruppo, rendendoli un’attività divertente e socializzante.

Riuscirai a risolvere in poco tempo, quello che ti proponiamo oggi?

Quello che ti proponiamo noi

Il rompicapo in questione è diventato virale per quanto sia piuttosto complicato da risolvere. In tanti, infatti, sbagliano. Il rebus non è altro che un test di logica in cui si deve venire a capo al numero corretto. Il limite è il tempo: il rebus, infatti, dovrebbe essere risolto in massimo 15 secondi.

Nel rebus figurano un pario di scarpe, un bambino e un hamburger. Un numero viene fatto corrispondere a ciascun simbolo e si può dedurre dal risultato di ogni singola equazione.

È difficile non tanto fare una associazione tra numero giusto e immagine, quanto individuare il risultato dell’ultima equazione che dovrebbe risultare.

Per risolvere il rebus, è necessario concentrarsi e guardare gli indizi con attenzione. La prima cosa da individuare è associare i numeri ai simboli. Poi si otterrà il risultato finale dell’equazione.

All’apparenza, può sembrare semplice ma, in realtà, ha delle insidie ma non tutti le individuano. Per risolverlo ecco un indizio: è necessario stare attenti ad ogni immagine e contarne la quantità esatta.

A questo punto, ti farà piacere conoscere la soluzione che corrisponde al numero 43. Un numero che si ottiene perché l’immagine delle scarpe corrisponde a 10. In seconda fila troviamo il numero 20. Conseguentemente, il ragazzino corrisponde al numero 5.

In terza fila si ottiene 13 mentre i due hamburger vengono associati al 4.

Nella quarta fila, c’è una scarpa, il bambino che regge gli hambuger e ai piedi ha le scarpe. La formula matematica, dunque, sarà: 5 + 19 x 2 = 43.