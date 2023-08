Solo una mente geniale riuscirebbe a risolvere questo enigma nel giro di 15 secondi

Oggi ti proponiamo un enigma molto particolare da risolvere in soli 15 secondi. Ci riuscirai? Continua a leggere e lo scoprirai.

Dopo che hai risolto l’enigma, potrai sfidare i tuoi amici. Ci riusciranno a giungere alla soluzione in soli 15 secondi?

Enigma: che cos’è?

L’enigma è una sorta di rompicapo o quesito di natura enigmatica o misteriosa, spesso presentato sotto forma di una domanda o di un indovinello. È un tipo di sfida intellettuale che richiede un ragionamento logico, la capacità di pensare in modo creativo e la soluzione di un problema o di un mistero.

Presenti nella cultura umana fin dai tempi antichi gli enigmi sono spesso utilizzati come divertimento, esercizio mentale o forma di intrattenimento. Possono essere risolti individualmente o in gruppo, stimolando così la collaborazione e la discussione.

Presentati in vari contesti, come giochi di parole, puzzle matematici, indovinelli logici o quesiti di natura generale, gli enigmi sono spesso sono formulati in modo ambiguo o ingannevole, con l’intento di confondere o trarre in inganno il lettore o l’ascoltatore. La soluzione all’enigma di solito richiede una riflessione profonda, l’analisi delle informazioni fornite e la scoperta di un indizio o di una logica nascosta.

Gli enigmi possono assumere diverse forme e livelli di complessità, che vanno dai semplici indovinelli con una risposta diretta alle sfide più intricate e difficili che richiedono una soluzione elaborata. Risolvere un enigma può essere gratificante e soddisfacente, poiché coinvolge il pensiero critico e la capacità di trovare soluzioni originali.

Vediamo l’enigma che vogliamo sottoporti oggi. Riuscirai a risolverlo in cinque secondi?

Quello per menti geniali

Per risolvere l’enigma di oggi, dovrai guardare l’immagine sotto. Al suo interno c’è un puzzle matematico ben visibile.

Esso potrà essere risolto in una manciata di secondi soltanto da chi ha un QI alto. Si vede un ragazzino che guarda dei numeri. In realtà, sembra essere una successione senza senso di 4. Guardando attentamente si capisce che bisognerà dare un risultato, da sostituire al punto interrogativo.

Il primo passo da fare è quello di osservare attentamente la figura e i numeri in esso celati. Poi, imposta un timer (va bene anche sul telefono cellulare) su 15 secondi. Meno tempo ti sarà necessario per risolvere l’enigma più sarai geniale. Poi, come dicono gli inglesi: good luck!

Sei riuscito a risolvere l’enigma? Congratulazioni, non ti resta che sottoporlo a qualche amico e sfidarlo a risolverlo in minor tempo.

Se non sei riuscito a risolverlo, ti diamo di seguito qualche dritta. La prima cosa da fare è quella di osservare il puzzle. Le formule da utilizzare per risolverlo sono le equazioni. L’obiettivo è quello di spiegare l’ordine preciso dei numeri per rispondere alla domanda matematica. Per questo motivo: 144÷4+4÷4-4 = 36 + 1 – 4 = 33. Ora hai capito come andava risolto.