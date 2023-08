Nasce così, i medici decidono di dire tutto alla mamma: cosa scoprono dopo il parto

By

Quando nasce appare davvero interessante, ma dopo il parto i medici rivelano alla madre il perché di quella cosa che la distingue. Scopriamo cosa è accaduto ad una bambina nata nella Carolina del Sud!

La vicenda di una bambina nata nella Carolina del Sud con un dettaglio molto particolare risale ad un anno e mezzo fa. Ma cosa aveva questa piccola quando è nata? Un dettaglio che ha letteralmente spaventato la madre, ma che alla fine si è scoperto che era ereditario. Scopriamo cosa aveva la piccola di così particolare nella testa!

Una ciocca di capelli bianchi in mezzo a quelli neri

Quando è nata questa bambina un anno e mezzo fa nella Carolina del Sud tutti sono rimasti sbalorditi, ma soprattutto la madre si è spaventata. Quando ha visto la sua bambina combinata in quel modo ha avuto un momento di sconforto, ma poi i medici le hanno spiegato tutto.

La piccola aveva una chiazza di capelli bianchi come la neve che spuntava dal centro dei capelli neri, piuttosto folti. Infatti, la bambina aveva tantissimi capelli e quelli bianchi al centro della testa spiccavano in maniera incredibile.

Era impossibile non notarli, era infatti molto evidente quel bianco che spuntava dal mezzo della testa, un bianco che appariva perfino brillante e luminoso.

Si trattava di un carattere ereditario

Eppure, a questo fenomeno c’era una spiegazione. Infatti, anche la madre della partoriente, la nonna e perfino la bisnonna erano nate con questa caratteristica. Anche loro quindi avevano i capelli bianchi come la neve in mezzo ai capelli neri.

Come spiegato dai dottori, si trattava di un tratto ereditario proveniente da parte della madre della gestante, e quindi anche la figlia lo aveva ereditato. I capelli bianchi erano dovuti alla poliosi, patologia caratterizzata dalla presenza di una ciocca di capelli bianchi.

La malattia affianca alcune anomalie della pigmentazione di natura congenita e infatti la piccola presentava la depigmentazione di alcune zone della pelle. Tuttavia, nonostante sia una malattia ereditaria, la madre della piccola ha precisato di non sapere con precisione se realmente nella sua famiglia lo è. Perché ha detto così? Scopriamolo di seguito!

La nonna era stata adottata

La madre della piccola nata con il ciuffo di capelli bianchi ha affermato di non essere sicura che si trattasse di eredità da parte della sua mamma perché in realtà la donna era stata adottata. Quindi, la donna non aveva mai conosciuto i suoi genitori.

Inoltre, la sorella della donna che aveva partorito la piccola aveva i capelli tutti di un colore, e non aveva idea che la sua bambina potesse nascere con quella chiazza di capelli candidi come la neve. Tuttavia, dopo la sorpresa avuta al parto della piccola, la donna ammise di essere felice.

Infatti, la sua bambina era stupenda e quel ciuffo bianco in mezzo a tanti capelli neri le stava meraviglioso. La nonna che la tiene in braccio ha la stessa capigliatura, la macchia bianca in mezzo ai capelli scuri e le due sembrano uguali.

La chiazza bianca rende la piccola più bella

Nonostante si tratti di una specifica patologia quella che è capitata alla piccola, e che pare sia ereditaria, come detto prima la sua mamma è felice che abbia questa caratteristica che la rende unica.

Infatti, visto che non tutte le donne della sua famiglia avevano questo particolare, quando vide la sua bambina fu felice di vedere che anche lei aveva questo magnifico ciuffo bianco candido in mezzo a tanti capelli neri.

La donna ha aggiunto che è fiera dei suoi capelli e di quelli della sua bambina e che questa caratteristica le rende uniche e inconfondibili. La bambina è bellissima e la madre è sicura che avrà ugualmente successo e che non dovrà mai ascoltare nessuno che possa criticarla o condannarla per questo ciuffo bianco!