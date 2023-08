Fuori pioveva a dirotto, ma decidono di uscire non appena notano quel dettaglio

La storia che stiamo per raccontarvi ha dell’incredibile ed è la testimonianza di un grande amore. Fuori pioveva e questo ha permesso un incontro davvero speciale.

Una giovane ragazza di nome Katrine ha incontrato quello che diventerà il suo più fedele amico e tutto mentre fuori pioveva. Questo incontro ha trasformato un giorno grigio e di pioggia incessante, in un momento magico e unico non solo per la ragazza, ma anche per qualcun altro. Scopriamo insieme cosa è accaduto.

Un incontro speciale mentre fuori pioveva

La storia che stiamo per raccontarvi ha qualcosa di unico e sta a testimoniare quanto l’uomo sia ancora in grado di offrire amore a degli animali sfortunati. In questi ultimi anni, non si fa altro che sentir parlare di abbandoni degli amici a quattro zampe, e non solo qui in Italia.

La grande differenza tra il nostro Paese e quelli esteri è che da noi gli animali sono randagi e se hanno fortuna vengono collocati in canili o strutture adibite, mentre in altre parti il loro destino può essere anche molto crudele. Ci sono alcuni Paesi che addirittura non tollerano che gli animali siano in balia di loro stessi e anziché aiutarli vengono uccisi.

Questa sorte non è dovuta alla cattiveria dell’uomo, ma al non voler sprecare energie e soprattutto risorse economiche per aiutare questi animali in difficoltà. Se ci pensiamo bene questo può anche essere un ragionamento sensato, ma questi poveri animali non ne possono nulla.

Ciò che vi racconteremo oggi è la storia di una ragazzina che dinnanzi ad un animale, inizialmente non identificato, decide comunque di occuparsene ricevendo in cambio una magnifica sorpresa. Ecco la loro storia.

Katrine e il ritrovamento durante un giorno di pioggia

Ciò che stiamo per raccontarvi è avvenuto in un Paese dell’Est, in Russia probabilmente. In quelle zone non è raro che faccia molto freddo o comunque le piogge sono talmente violente che abbassano la temperatura in maniera esponenziale. Katrine quel giorno stava tornando a casa e stava correndo lungo la strada che la conduceva all’abitazione.

Infatti, era una giornata fredda e di pioggia incessante. Da lontano notò subito qualcosa che si nascondeva dietro ad un piccolo cespuglio, ma quello che le ha ricordato sin dall’inizio era un topo. L’animale appariva, sempre in lontananza, come un ratto seduto sotto la pioggia e sembrava quasi stesse aspettando la ragazza.

Tra una pozzanghera e l’altra, la ragazza si avvicinava sempre di più e lo faceva con dei movimenti lenti perché non voleva spaventarlo. Ma qualcosa accadde. Infatti, più si avvicinava e più capiva che non era un topo quel batuffolo grigio tutto bagnato. Un po’ per paura, un po’ perché non capiva di cosa si trattava, Katrine aveva smesso di correre e si dirigeva verso l’animale con cautela.

Giunta dinnanzi a lui capì subito che non era un ratto, ma qualcosa di più grazioso. Così, lo prese tra le braccia e cercò di ripararlo il più possibile. Condusse quindi quel piccolino in casa stringendolo a sé in quanto tremava parecchio e non sembrava dare cenni di vita. Nonostante questo comportamento dell’animale, Katrina capì subito che tra loro c’era qualcosa di speciale.

La lunga vita del gatto salvato da Katrine

Dopo averlo portato in casa, Katrine si tolse gli abiti bagnati e cercò di liberare quella povera bestiolina che sembrava impaurita e infreddolita. Solo a quel punto si rese conto che si trattava di un gattino appena nato. Era talmente piccolo che non aveva nemmeno aperto ancora gli occhi e soprattutto il suo cordone ombelicale era secco alla pancia.

La ragazza si prese cura di lui, ma anche dopo due settimane di alimentazione tramite siringa, il cucciolo non prendeva peso. Pesava solamente 100 grammi. Questa sua situazione preoccupava perché mangiava ogni due ore, ma il peso rimaneva sempre molto basso. Quello che sembrava spacciato, si trasformò in un bellissimo gattino che aprì gli occhi i quali trasmettevano un amore infinito per Katrine.

Non solo i suoi occhi erano molto belli e dolci, ma anche il suo pelo si stava formando ed era incredibile. I due divennero ben presto inseparabili e uno aveva bisogno dell’altra, costantemente. Per dimostrare il suo amore e la sua gratitudine il gattino faceva molte fusa e per la ragazza questo voleva dir molto. Dopo due mesi il gatto pesava un chilo e non aveva nulla che non andasse.

Questa è la chiara dimostrazione che esiste ancora l’amore tra animali e uomini e soprattutto quando è presente, è qualcosa di magico.