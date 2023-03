Solo se spruzzi questa miscela in bagno elimini per sempre la puzza di urina

La puzza di urina è un tormento in bagno? Gli esperti del pulito consigliano una miscela potente con pochi ingredienti naturali.

Quando in bagno la puzza continua a tornare, nonostante i vari accorgimenti e prodotti usati, diventa una vera tortura. Gli esperti del pulito e le nonne sono essenziali per trovare dei rimedi completamente naturali, al fine di risparmiare sul budget di fine mese. Questa sostanza in particolare serve ad eliminare la puzza di urina, con una miscela ricca da spruzzare direttamente in bagno.

Cattivi odori in bagno, quali sono le cause principali?

Il cattivo odore in bagno è una condizione comune, causata da una serie di fattori particolari. È inevitabile che si crei umidità e che ci sia la possibilità di muffa tra le pareti, così come l’odore acre dell’urina con l’andare del tempo.

Che sia per lo scarico intasato, per l’umido accumulato o per una igiene poco profonda, l’odore in bagno permane ed è difficile da eliminare. Nella maggior parte dei casi si ricorre all’uso di profumatori per l’ambiente, ricchi di sostanze chimiche nocive e conservanti.

Per preservare la natura e il portafoglio, gli esperti del pulito riprendono un antico metodo delle nonne. Con pochissimi ingredienti si potrà avere una sostanza che profuma, igienizza e pulisce dai sanitari sino alle superfici del bagno.

Sostanza naturale per eliminare la puzza di urina: ingredienti e uso

Sono gli ingredienti naturali a farla da padroni nella continua ricerca di prodotti utili. In questo caso, si crea una sostanza adatta alla pulizia del bagno che possa allo stesso tempo igienizzare ed eliminare la puzza di urina.

Gli ingredienti sono:

2 limoni biologici

Chiodi di garofano

Vaniglia liquida

Acqua

Il procedimento è facilissimo, infatti basterà prendere i limoni e affettarli finemente. Subito dopo aggiungere un litro di acqua in una pentola e portare ad ebollizione insieme ai limoni biologici.

A metà cottura aggiungere i chiodi di garofano, mescolando la sostanza ancora per 15 minuti circa. Lasciare raffreddare e poi versare in un contenitore.

Una volta che la miscela si è raffreddata, unire poche gocce di vaniglia liquida per potenziare il suo aroma naturale. Versare tutto in un contenitore con lo spray: la sostanza è pronta per essere usata nel bagno.

Gli ingredienti si incontrano per creare una miscela potente, ricca di proprietà pulenti – sgrassanti e ottimali per eliminare il cattivo odore in bagno.

Spruzzare sulle superfici e poi passare una spugnetta umida, così da eliminare completamente lo sporco. Per la puzza di pipì, si spruzza all’interno del WC e si lascia agire per almeno 60 minuti. Subito dopo prendere lo scopino per eliminare lo sporco mentre si deodora l’ambiente: tirare lo sciacquone e ripetere l’operazione due volte alla settimana.

Questa è una miscela adatta a tutte le superfici del bagno e ai sanitari, essendo completamente naturale e priva di conservanti. L’ambiente sarà igienizzato e profumato, come mai prima d’ora.