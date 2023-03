Solo se sei un vero fenomeno trovi l’ago nel pagliaio in meno di 15 secondi

By

Sei capace di trovare l’ago nel pagliaio? Hai a disposizione soltanto 15 secondi: in pochissimi riescono a risolvere l’enigma. Solo se sei un vero fenomeno, porti a compimento questa sfida.

La tua attenzione ai dettagli fa la differenza: mettiti alla prova immediatamente. Hai 15 secondi per trovare l’ago nel pagliaio. Se sei un vero fenomeno, lo scoprirai attraverso questo semplice test.

Giochi visivi: le illusioni ottiche per migliorare la concentrazione e la memoria

Anche tu ti sarai ritrovato più volte a mettere alla prova la tua attenzione e la tua concentrazione eseguendo test che circolano sui social. Alcuni illustratori stanno davvero spopolando, soprattutto da qualche settimana, lanciando in rete giochi visivi, test di illusione ottica o quiz di personalità e intelligenza per mettere alla prova gli internauti.

Tu hai mai provato a eseguirli? La maggior parte di questi test si possono considerare come degli strumenti davvero utili per allenare il cervello, aumentare la concentrazione e l’attenzione ai dettagli e migliorare pure la memoria.

I neurologi e gli studiosi del cervello consigliano di allenarsi tutti i giorni mettendo alla prova se stessi con questa categoria di giochi o test per stimolare la mente a rimanere giovane, attiva e in forma.

Il test che ti presentiamo oggi è un rompicapo che ti metterà davvero a dura prova. Soltanto in pochi riescono a trovare la soluzione. Che cosa devi fare? Semplice, individua l’ago nel pagliaio. Hai a disposizione però solo 15 secondi: che la sfida abbia inizio.

Cosa sono le illusioni ottiche

Le illusioni ottiche le genera il nostro cervello come risultato necessario della creazione di nuove informazioni che, in verità, altro non sono che una distorsione della realtà mal interpretata dalla mente che si ritrova dinanzi a situazioni divertenti e talvolta prettamente soggettive da interpretare.

Eppure, sono proprio questi giochi di illusione ottica che mantengono la mente in allenamento e che consentono di migliorare la memoria. Quest’ultima, è quella facoltà del cervello che permette di immagazzinare, elaborare, riconoscere e anche richiamare informazioni del passato.

Se si riferiscono alle immagini tali informazioni, si parlerà allora di memoria visiva. Purtroppo però, con il tempo che passa, il nostro cervello inizia, come si suol dire, a “perdere colpi”, così come la memoria a vacillare.

Ecco perché eseguire questi test si rivela dunque un aiuto necessario e importante per la salute del nostro cervello. Mettiti alla prova quotidianamente e diventa anche tu un esperto di quiz visivi, puzzle numerici o test di intelligenza.

Vedrai che la tua mente ti ringrazierà. Pronto a metterti alla prova con questo rompicapo che invece sta facendo il giro del mondo? In pochissimi hanno risolto l’enigma. Individua l’ago nel pagliaio: però in 15 secondi. La sfida è davvero complicata. Se ci riesci, sei un super genio.

Testo dell’ago nel pagliaio: la soluzione

Mai detto fu più vero: “cerca l’ago in un pagliaio”. Questo è quanto devi fare oggi. Il test che ti proponiamo sta facendo il giro dei social media e stuzzicando la curiosità di milioni di internauti. In pochissimi sono riusciti però a risolvere la sfida. Tu sei capace di individuare l’elemento chiave nell’immagine che hai davanti ai tuoi occhi?

Come puoi ben vedere dalla fotografia, c’è un’immagine che manda in tilt il tuo cervello: tanti fili di paglia tutti dello stesso colore e dai quali fuoriesce qualche insetto curioso. Ebbene, proprio in questo pagliaio si trova un ago.

Hai 15 secondi per poter individuarlo. Questa illustrazione è stata realizzata dal fumettista ungherese Dudas e la difficoltà è davvero molto elevata. Riuscire a trovare l’ago in questo marasma di vermi, paglia, api e coccinelle e tra l’altro in 15 secondi, sembra una sfida impossibile.

Questo test sta mettendo a dura prova anche le menti più abili e preparate. Insomma, se vuoi cimentarti in qualcosa di straordinario per la tua mente, questo è il test che fa al tuo caso.

Sei riuscito ad individuare l’ago nel pagliaio? Se la risposta è sì, allora ti facciamo davvero 120 minuti di applausi. Che occhio di lince che hai! Sei particolarmente attento anche ai minimi dettagli e la distrazione è una parola che non conosci: ottimo, sei davvero un super genio! Queste sfide per te sono un gioco da ragazzi.

Se invece sei ancora alla ricerca dell’elemento chiave, ti aiutiamo noi a risolvere la sfida. Ti diamo prima però un suggerimento: concentrati nella parte centrale della fotografia, non lasciarti distrarre da tutto il contorno di colori e insetti perché il nostro ago è ben mimetizzato proprio nella parte centrale della foto.

Se ancora non lo vedi, ora puoi capire, grazie all’aiuto dell’ingrandimento, dove si trova: adesso lo hai localizzato? Non sono semplici test questi qui che mettono alla prova attenzione, memoria e concentrazione.

Alcuni sono davvero semplici e intuitivi, altri invece particolarmente complessi proprio come l’ultimo che ti abbiamo somministrato. Se il tempo ti è sembrato poco e l’immagine contorta e complicata da analizzare, non preoccuparti.

Con un po’ di pratica, vedrai che diventerai anche tu un esperto in questi giochi. Con il tempo, la tua memoria non potrà fare altro che ringraziarti per esserti presa cura di lei.