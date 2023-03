Prendi 1 barattolo di vetro, il filo e due smalti: creeranno qualcosa di unico e prezioso

Barattolo di vetro, filo e due smalti: che cosa puoi creare con questi oggetti? Ciò che verrà fuori è straordinario, unico e prezioso. Pronto a rimanere senza parole?

La tecnica del fai da te ti sorprenderà ancora una volta. Prendi un barattolo di vetro, due smalti e un filo, poi assisti alla magia: ciò che puoi creare è straordinario. Preparati a rimanere a bocca aperta.

L’arte del riutilizzo per il riciclo smart

Riutilizzare oggetti vecchi, scarti domestici o cose che sono generalmente destinate alla pattumiera, è cosa intelligente: essi possono diventare preziosissimi per la nostra casa o per noi stessi. Non buttare mai via tutto ciò che reputi inutile.

Anche quella cosa che da tanto tempo è conservata in un cassetto della scrivania o degli indumenti usurati possono dare vita a qualcosa di incredibile e geniale. Sai, per esempio, come potresti riutilizzare un barattolo di vetro, un filo e due smalti?

Ciò che le tue mani, con un po’ di creatività, saranno in grado di realizzare, lascerà persino te, il creatore, a bocca aperta. L’arte del fai da te consente non soltanto di dare vita nuova ad oggetti vecchi ma anche di risparmiare denaro e tutelare l’ambiente: il riciclo domestico è una cosa che tutti dovremmo iniziare a mettere in pratica.

Cosa viene fuori utilizzando un barattolo di vetro, un filo e due smalti

Le tue mani realizzeranno qualcosa di incredibilmente straordinario. Pronto a rimanere a bocca aperta? Iniziamo immediatamente. La prima cosa che devi fare, per l’appunto, è quella di procurarti un barattolo di vetro privato del coperchio e un po’ di scotch con cui coprirai la bocca e il fondo.

Riempi poi una bacinella d’acqua e versaci all’interno due smalti del colore che preferisci. Con l’aiuto di un pennello, inizia a dare una forma a quelle macchie di colore presenti nell’acqua realizzando un fiore, una farfalla o un disegno che la tua fantasia ti ispira.

A questo punto, appoggia leggermente il vaso di vetro all’interno della bacinella e vedrai che esso finirà per assorbire tutti i colori presenti nell’acqua. Taglia ora lo scotch con cui avevi precedentemente ricoperto il barattolo di vetro e procurati un filo colorato.

Con l’aiuto di una pistola a colla calda, sul fondo inizia ad attaccare per l’appunto questo filo finendo per creare un cordoncino colorato che coprirà completamente il fondo del barattolo.

Fai la stessa cosa anche sul verso opposto, ovvero la bocca, ricordandoti ovviamente di passare il filo solo ai bordi. A questo punto, sempre con lo stesso filo utilizzato fino ad ora, crea un cordoncino piuttosto spesso che ti servirà per realizzare un manico che andrai attaccare ai bordi del tuo barattolo.

Et voilà, avrai creato un grazioso porta candela o una lampada super creativa se metti all’interno dei fili a LED (anche di quelli dotati di batteria). Visto che cosa carina si può creare con dei semplici scarti o oggetti destinati alla pattumiera?

La tecnica del fai da te è davvero incredibile. Basta solo un po’ di manualità – che si può acquisire pure con il tempo – e la creatività per dare vita a qualcosa di geniale e utilissimo.

Tanti hanno deciso di approcciare all’arte del riciclo non solo per rilassarsi e divertirsi ma anche per dare nuova vita a oggetti che altrimenti sarebbero finiti nella pattumiera.

Come puoi vedere, sono tante le cose che si possono realizzare con oggetti domestici vecchi o in disuso. Per esempio, hai mai pensato di riutilizzare dei vecchi cassetti per creare delle mensole portaoggetti o addirittura dei vani contenitori da disporre sotto al letto?

Ci sono tantissime idee che puoi mettere in pratica solo seguendo il consiglio degli esperti o affidandoti anche semplicemente al tuo intuito. La creatività si può acquisire: con un po’ di impegno, vedrai che anche tu finirai per diventare davvero bravissimo.

Tante persone hanno iniziato a creare queste piccole lanterne domestiche da tenere in casa, per abbellire la veranda o anche da regalare. L’idea è molto carina e anche piuttosto semplice da realizzare.