Domenica 12 marzo ci sarà la premiazione degli Oscar 2023 e sono tanti i titoli che i bookers hanno quotato come vincitori: primo tra tutti Everything Everywhere All at Once.

Chi vincerà gli Oscar 2023? Domenica notte scopriremo tutti i nomi dei vincitori, scelti tra i diversi candidati annunciati qualche mese fa.

Gli Academy Awards sono i premi più ambiti nel mondo cinematografico internazionale e la cerimonia è una delle più attese, ma quali sono i titoli su cui i bookies professionisti hanno puntato? Eccoli svelati e in molti sono in accordo con la critica.

Oscar 2023: i favoriti dei bookies

Gli scommettitori professionisti stanno già puntando sui possibili vincitori degli Oscar 2023, che verranno decretati domenica notte (orario italiano).

Ma i favoriti già ci sono tra i titoli e gli attori nominati, sia per la critica che per i così detti bookies, ovvero gli scommettitori professionisti.

A quanto pare, dopo il boom di nomination ottenute, ben 11, il film Everything Everywhere All at Once, di Daniel Kwan e Daniel Scheinert, è il titolo più quotato come vincitore della nomination Miglior Film.

C’è grande attesa per scoprire quante statuette effettivamente riuscirà ad ottenere, ma i pronostici sono molto rosei.

Infatti, secondo i dati raccolti, la quota oscilla tra 1,05 e 1,10 su Planetwin365 e BetFlag.

Per il film Niente di nuovo sul fronte occidentale, invece, la quotazione è 10, segue poi Gli Spiriti dell’Isola a 14.

Dopo seguono Top Gun: Maverick’,che vale 18, poi The Fabelmans di Steven Spielberg, che vale 31.

I pronostici sui vincitori

Oltre alle quotazioni diffuse dalle società di scommesse, anche sul web e tra gli spettatori si fanno dei pronostici sui possibili vincitori.

Facendo un giro sulle diverse piattaforme, come Miglior Film il favorito è sempre

Everything Everywhere All at Once, soprattutto perché ha già incassato diversi premi in questi mese. Anche The Fabelmans di Steven Spielberg risulta tra i preferiti, ma la gara è davvero ardua.

Passiamo al Miglior Regista: da battere sono, sicuramente, Dan Kwan e Daniel Scheinert per Everything Everywhere All at Once, ma una parte di utenza web tifa anche per Martin McDonagh per Gli spiriti dell’isola o Todd Field per Tár.

La Miglior Attrice Protagonista favorita è Cate Blanchett, interprete di Tár, grazie anche alle sue vittorie precedenti (Golden Globes, Coppa Volpi a Venezia, BAFTA Award), anche se Michelle Yeoh per Everything Everywhere All at Once avrebbe buone possibilità di soffiarle la statuetta dalle mani.

Austin Butler potrebbe ottenere il premio come Miglior Attore Protagonista per Elvis, ma il primo favorito è sicuramente Brendan Fraser, che con la sua interpretazione in The Whale ha convinto davvero tutti.

Questi i premi principali che vedremo premiati durante la Notte degli Oscar 2023, ma ce ne sono ovviamente tanti altri da attendere con ansia. Chi ci sarà sul podio dei vincitori? Attendiamo domenica per scoprirlo.