Solo con questo potente rimedio naturale i capelli cresceranno senza sosta

Un solo rimedio naturale per far crescere i capelli velocemente, sani e brillanti: non servirà più nulla se non questo.

Capelli spenti che tendono a cadere? Ci sono molteplici cause che possono portare i capelli a non essere più sani come una volta, ma è bene nutrirli e idratarli continuamente. Il rimedio naturale potente è consigliato dagli esperti, dimenticando per un attimo quelle che sono le maschere o le lozioni contenenti agenti chimici oppure ogni altro tipo di conservante non adatto ai capelli. Bastano tre ingredienti di uso comune per preparare un rimedio naturale potente per avere capelli folti e sani.

Rimedio naturale per capelli folti: quali sono gli ingredienti?

I capelli cadono e si rinnovano stagionalmente, ma uno stile di vita non sano e lo stress di tutti i giorni impattano sulla salute di cuoio capelluto e capelli. Per averli folti e sani sono sufficienti solo 3 ingredienti naturali di uso comune in tutte le case.

Per preparare la maschera fai da te saranno sufficienti questi ingredienti:

1 cipolla con la buccia

9 spicchi di aglio

250 ml di olio e extravergine di oliva

La cipolla e l’aglio sono ricchi di proprietà anticaduta, riforzando il cuoio capelluto grazie alle vitamine che sono in esse contenute. L’olio extravergine di oliva è ottimo per idratare il capello e renderlo luminoso.

Un trattamento completamente naturale che aiuta i capelli a riprendersi il nutrimento di cui hanno bisogno, aumentando la forza dei follicoli piliferi per contrastare una caduta anomala durante l’anno.

Proprietà e uso della maschera fai da te per capelli

Si inizia con il tagliare la cipolla a fettine sottili e poi a cubettini con poco spessore, lasciando la buccia. Subito dopo prendere l’aglio – senza buccia – e preparare 9 spicchi che dovranno essere tagliati a pezzetti piccolissimi.

I due ingredienti verranno poi versati all’interno di un vasetto dove si aggiungerà l’olio extravergine di oliva. Mescolare e poi prendere un pentolino: il vasetto dovrà essere scaldato a bagnomaria, una tecnica antica ma utile per amalgamare bene gli ingredienti senza farli bruciare. Lasciare sul fuoco per 20 minuti a fuoco basso, mentre si mescola di tanto in tanto.

Subito dopo, lasciare raffreddare e lasciare macerare per sette giorni, al buio.

Dopo una settimana preparare una casseruola con un cannovaccio. Filtrare l’olio ricco di tutte le proprietà dell’aglio e della cipolla. L’olio maschera per i capelli verrà poi conservato all’interno di un vasetto. Come procedere? Prendere un pennello e stendere bene la maschera naturale su tutte le radici.

Massaggiare delicatamente e poi lasciare in posa per 4 ore, aiutandosi con un asciugamano o con la pellicola trasparente. Lavare i capelli come d’abitudine e ripetere l’operazione due volte al mese, una volta ogni due settimane.

In poco tempo i capelli saranno belli, folti e luminosi. Lo stesso trattamento andrà bene anche per la cute grassa, nutrendo a fondo e contrastando la formazione del sebo in eccesso.

Un piccolo consiglio finale: una volta che i capelli sono asciutti, mettere qualche goccia di semi di lino per averli ancora più sani e luminosi.