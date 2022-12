Solo chi è avanti trova subito la farfallina nella foto: hai 7 secondi per individuarla

Fai particolare attenzione a questa immagine. Vedi tutti questi alberi? Tra di loro si nasconde una farfallina. Solo se sei molto intelligente riesci a trovarla. Il 2% l’ha scovata in 7 secondi. E tu, rientri in questa casistica oppure no?

L’immagine che ti proponiamo oggi è una dura sfida per il tuo cervello. Riesci a individuare la farfallina che si nasconde in questo paesaggio? Se la tua intelligenza è acuta la troverai in 7 secondi o poco meno.

I giochi ottici che mettono in crisi il cervello

L’immagine che ti proponiamo oggi è davvero una sfida complicata per il cervello. Sebbene tu sia ormai allenato a prestare attenzione ai minimi dettagli, sappi che questa foto potrebbe mandarti in crisi.

Dispiega le tue facoltà visive, accendi la concentrazione, attiva al massimo la tua attenzione: tra questi alberi, in un paesaggio un po’ cupo, si nasconde una farfallina. Ti diciamo che individuarla non è difficile ma non è una sfida questa che fa per tutti.

Secondo le casistiche, solo il 2% riesce a individuarla e addirittura in 7 secondi. Se anche tu rientri in questa piccola percentuale, sappi che sei allora una persona molto attiva, sveglia e intelligente.

Come è possibile che queste immagini consentano al nostro cervello di mettersi in movimento talvolta senza ottenere risultati? Si tratta di illusioni ottiche che richiedono grande attenzione e concentrazione.

Il nostro cervello, logico e razionale, non sempre riesce a soffermarsi su dettagli che sfuggono alla percezione visiva. Solo chi si concentra al massimo è in grado di risolvere questi giochi mentali. E tu, sei riuscito a trovare la farfallina?

Perché le illusioni ottiche aiutano la mente

I giochi di illusione ottica sono tra quelli più consigliati dagli scienziati e addirittura dai neurologi, non soltanto per gli adulti ma anche per i bambini. La ragione? Permettono di attivare il cervello e di sviluppare o migliorare la concentrazione.

Attraverso i quiz visivi o di illusione ottica, il tuo cervello sarà in costante allenamento così come la tua attenzione e la tua concentrazione che ne trarranno beneficio. Questi giochi si presentano positivi anche per la memoria.

Mettersi alla prova, testare le proprie facoltà visive e migliorare la concentrazione, sono sicuramente tecniche salutari per favorire o mantenere la salute del cervello.

Soluzione al gioco visivo: ecco dov’è la farfallina

Lo sappiamo che la sfida che ti abbiamo presentato quest’oggi è molto complicata. Ti sembra impossibile che in questo paesaggio cupo, caratterizzato da fusti, si nasconda una farfallina piccola.

Eppure ti assicuriamo che è presente nell’immagine. Se non sei riuscito a individuarla ancora, non distrarti e non prestare attenzione solo agli alberi e alla natura che possono trarti in inganno.

Solo il 2% è riuscito ad individuare la farfalla in sette secondi. Metti alla prova le tue facoltà visive, attiva il tuo cervello e concentrati al massimo: siamo sicuri che riuscirai a individuare il nostro animale misterioso.

Indizio: ti diciamo che è davvero visibile, basta concentrarsi il giusto per individuarla. Insomma, ci sei riuscito oppure no? Se hai scovato la farfallina tra gli alberi e in meno di 7 secondi o entro il tempo che ti abbiamo indicato, sappi che sei un piccolo genio!

Solo in pochi hanno queste facoltà visive così sviluppate e quindi complimenti! Se invece ancora non hai trovato la farfallina ti aiutiamo noi. Guarda bene l’immagine, presta particolare attenzione alla parte destra della fotografia e vedrai che su di un albero, il secondo in prospettiva dopo il primo, c’è una farfalla tra i rami.

Eccola nell’immagine poco più in basso. Ti è piaciuto questo gioco di illusione ottica? Non abbatterti se non sei riuscito ad individuare subito la farfallina. C’è bisogno di allenamento costante e quotidiano per sviluppare o accentuare le facoltà visive. Con un po’ di pratica riuscirai anche tu ad inserirti nella casistica.