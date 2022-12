L’avete riconosciuto? Qui era 20enne: oggi è il più amato dalla televisione italiana

Era un bel ventenne ed oggi è uno dei volti più amati della televisione italiana. L’avete riconosciuto? Scopriamo chi è.

Nonostante il tempo sia trascorso, il volto di uno degli uomini più amati dalla televisione italiana. Di chi stiamo parlando? Grazie alla pubblicazione di una foto che mostra il suo volto come sia cambiato nel tempo, il noto volto della ristorazione torna ad essere l’indiscusso protagonista. Oggi è un quasi cinquantenne, ma fin dalla giovane età, il famoso volto della tv italiana ha cominciato a raccontare nelle varie trasmissioni il suo modo di vedere la cucina e di concepire l’arte del cooking.

Grazie al suo talento nel campo culinario ed alla sua grande passione per la cucina, questo giovane ventenne è cresciuto e si è fatto largo spazio, diventando uno dei volti noti della televisione italiana. I suoi programmi televisivi sono seguitissimi ed apprezzati da una vasta audience di telespettatori, che ogni giorno non vedono l’ora di accendere il proprio dispositivo televisivo per seguire i suoi buoni consigli. Oltre che in televisione, questo bravo 50enne oggi fa impazzire il web a seguito della pubblicazione della sua trasformazione avvenuta nel corso degli anni (da quando aveva 20 anni ad oggi). Di chi stiamo parlando? Scopriamolo.

Era un 20enne ed ora ha 46 anni, ecco di chi stiamo parlando

Era un 20enne e oggi ha 46 anni, è nato a San Francisco nel 1976 ed è uno degli chef e conduttori televisivi più amati e seguiti dai telespettatori italiani. Di chi stiamo parlando? Stiamo parlando di uno dei volti più noti della ristorazione italiana: lo chef Alessandro Borghese, primogenito dell’attrice Barbara Bouchet. Pochi giorni fa lo chef Alessandro Borghese ha condiviso su Instagram uno scatto fotografico che racconta un momento vissuto dal cuoco molti anni fa. La foto è stata scattata all’ingresso di una cucina ed il suo volto appare leggermente diverso da come lo vediamo oggi. Sicuramente è rimasto il suo look rock ed i suoi capelli sono cresciuti con il maturare dell’età.

Chi è questo chef rock?

Si definisce “chef rock” lo stesso Alessandro Borghese: per lui la musica e la cucina sono un binomio davvero inscindibile. È figlio dell’imprenditore napoletano Luigi Borghese e dell’attrice Barbara Bouchet. Fin da bambino è appassionato di cucina e decide di intraprendere la carriera di cuoco, facendo lunga gavetta sulle navi da crociera.

Dall’anno 2004 Alessandro Borghese ha intrapreso la carriera televisiva e ha esordito come conduttore di successo. Tra i programmi televisivi molto seguiti meritano menzione: Celebrity Chef e Alessandro Borghese 4 Ristoranti.

Per quanto concerne la vita privata, Alessandro Borghese ha due bambine avute dalla ex modella Wilma Oliverio e ha un bambino avuto da una precedente relazione.