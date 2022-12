“Arresto cardiaco”, MasterChef: spaventoso retroscena del concorrente

By

Un concorrente di MasterChef è stato colpito da un arresto cardiaco. Ecco cosa è successo durante le selezioni.

MasterChef è uno dei programmi culinari più famosi in tutto il mondo e nella sua versione italiana ha fatto il debutto la sua dodicesima edizione sulla piattaforma Sky con la presenza dei giudici che da qualche edizione ne fanno parte.

Nel corso della storia del programma, ci sono stati diversi chef che hanno giudicato i piatti degli aspiranti cuochi e soltanto Bruno Barbieri è rimasto fedele alla sua seggiola mentre gli altri sono cambiati di volta in volta.

MasterChef: ecco cosa è accaduto durante le selezioni

In questa edizione, oltre Barbieri c’è Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Losatelli. Il trio sembra funzionare bene e già da qualche anno i dirigenti hanno deciso di non cambiare la squadra vincente.

Il programma televisivo è stato una vera e propria rivelazione e in Italia ha fatto capolino nel 2011 ed ha visto numerosi aspiranti chef tra cui anche alcuni che in seguito hanno intrapreso la carriera di cuoco professionale.

Nei primi anni, la sua presenza negli schermi televisivi era divenuta un vero e proprio evento a tal punto che in altre trasmissioni si tendeva a farne una parodia dello stesso programma e dei loro giudici.

In Italia, come in altre parti del mondo, ci sono state anche le versioni Kids e la versione Celebrity che ha visto la vincita nella prima edizione della conduttrice Roberta Capua e nella seconda della cantante Anna Tatangelo.

Nel 2018 è stata mandata anche in onda la versione All Stars dove sono stati riuniti tutti i migliori concorrenti di tutte le edizioni messe in onda fino ad allora e la vittoria è andata a Michele Cannistraro.

Tra i concorrenti che più si sono fatti notare nel corso degli anni e che sono ricordati dal pubblico c’è anche Rachida Karrati che dopo aver partecipato al talent culinario ha anche preso parte all’Isola dei famosi.

Il racconto del concorrente

Ma i giudici non si sono mai trovati, fino ad oggi, davanti ad un episodio come quello che è successo durante le selezioni della dodicesima edizione che ha fatto commuovere tutto il pubblico.

La nuova stagione del talent culinario si è aperto con l’assegnazione di alcuni grembiuli bianchi e uno di questo è andato a Francesco Girardi che può viversi questa sua esperienza dopo aver lottato contro la morte.

Il concorrente, ha raccontato di aver perso i genitori all’età di 13 anni e questo lo ha mandato in una profonda depressione che l’ha portato a prendere dei chili fino ad arrivare a 160 kg.

Dopo questo periodo, ha deciso di prendersi cura di sé e così come ha raccontato ai giudici ha deciso di iscriversi in palestra ma dopo essersi allenato ha cominciato ad avere un malore.

“L’hanno scorso uscendo dalla palestra sono caduto e ho avuto un arresto cardiaco. Sono morto venerdì e mi sono risvegliato dal coma la domenica”

Continuando, l’uomo ha dichiarato di essersi salvato per miracolo e che dopo il suo trasferimento a Cesena, è la cucina che gli fa battere il cuore a tal punto da farne una delle sue ragioni di vita.