“Solo 89 euro”, tutti pazzi per l’offerta LIDL: è l’elettrodomestico più richiesto

La catena di supermercati low cost Lidl propone al pubblico diverse proposte no-food molto vantaggiose. Vediamo stavolta di cosa si tratta.

Con una certa periodicità, Lidl pubblica dei volantini con le offerte che fanno gola a molte persone che si appostano davanti al supermercato pur di accaparrarsi ciò che desiderano.

Lidl: non solo food

La catena di supermercati tedesca Lidl è diventata molto famosa e di successo anche in Italia. Tra i suoi punti di forza un’ampia offerta di prodotti alimentari, sia di marca che non, tutti contrassegnati da un ottimo rapporto qualità prezzo. Si tratta di prodotti sia freschi, come frutta, verdura, che confezionati.

Periodicamente, Lidl pubblica il suo volantino con offerte relative non solo ai prodotti alimentari. Il supermercato, infatti, a seconda dei periodi, offre anche diversi prodotti no-food che spaziano dall’abbigliamento, ai piccoli elettrodomestici, arrivando ai giocattoli.

Il volantino, solitamente, viene pubblicato con qualche giorno di anticipo rispetto alla presenza delle offerte in supermercato. In questo modo, sfogliandolo, le persone potranno vedere quali sono i prodotti di loro interesse e recarsi da Lidl nel giorno indicato. Infatti, i prodotti, caratterizzati per un prezzo fortemente competitivo, fanno gola a molti clienti che, talvolta, si sono messi in fila pur di aggiudicarsi ciò che avevano adocchiato sul volantino.

Ciò è vero, ad esempio, nel periodo natalizio, quando il supermercato propone alcuni giocattoli in legno che, rispetto alla concorrenza, hanno un prezzo davvero molto appetibile. Un modo per far felici i propri bambini pur non spendendo un occhio della testa.

Vediamo in questi giorni cosa sta facendo gola ai consumatori. Si tratterà di un piccolo elettrodomestico o di un complemento di arredo? Scoprilo di seguito.

Il piccolo elettrodomestico in offerta

Stavolta l’offerta Lidl potrebbe fare gola a molti poiché si tratta di un piccolo elettrodomestico che si sta diffondendo con molta rapidità nelle case degli italiani. Stiamo parlando della friggitrice ad aria. Lidl ne propone una a grande capienza a marchio Tefal. L’articolo costa soltanto 89 euro ma i pezzi sono limitati. L’offerta, presente in volantino, è partita ieri ma potrebbero essere rimasti, nel tuo Lidl di fiducia soltanto pochi pezzi. Se ti interessa, dunque, questo piccolo elettrodomestico, ti consigliamo di andare in negozio.

La friggitrice ad aria si pone come un elettrodomestico utile non solo a dorare i cibi ma anche a cuocerli. Al suo interno, infatti, si possono realizzare molteplici preparazioni, usando pochissimo olio. Per questo motivo, diventa un modo molto più salutare di cuocere i cibi rispetto la classica friggitrice.

In particolare, questa proposta da Lidl è perfetta per le famiglie numerose o per chi vuole sperimentare il piacere di una friggitrice ad aria con un cestello XL. Inoltre, l’elettrodomestico propone 4 programmi di cottura: al forno, priva di grassi, grill e arrosto. La potenza dell’elettrodomestico è di 1.500 Watt mentre la temperatura spazia 80 a 200 gradi.