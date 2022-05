By

La bella influencer Soleil Sorge dall’inizio della sua carriera ad oggi è ricorda a qualche ritocco estetico. Vediamo quanto potrebbe aver speso.

Soleil Sorge sarebbe in procinto di sbarcare sull’Isola dei Famosi per la seconda volta.

La carriera di Soleil Sorge

O la si ama o la si odia Soleil Sorge è stata la vera rivelazione del Gf Vip di quest’anno. Soprattutto per un triangolo con un certo Alex Belli. Tanto che, Barbara D’Urso l’ha voluta appena uscita dalla casa di Cinecittà, come opinionista nel suo La Pupa e Il Secchione.

Non tutti, però, si ricordano gli esordi della sua carriera. Soleil Sorge nata è nata in America da papà italiano e mamma americana. Era il 2014 quando partecipò a Miss Italia rappresentando l’Abruzzo.

Aveva 20 anni e non si aggiudicò il titolo ma, qualche anno dopo, gli spettatori di UeD la vedranno nel parterre in qualità di corteggiatrice di Luca Onestini. I due uscirono insieme ma la loro storia durò il tempo di un po’ di pubblicità: nel momento in cui Onestini entrò al Gf la relazione cessò.

La sua carriera, da allora, ha virato verso la partecipazione ai reality show. Prima del Gf approdò all’Isola dei famosi, dove conobbe Jeremias Rodriguez con cui scattò l’amore. Poi, partecipò anche a Pechino Express.

Quanto ha speso in chirurgia

Da quando ha iniziato la sua carriera, tra Miss Italia e Uomini e Donne, Soleil Sorge appare assai diversa. Sicuramente l’influencer è cresciuta molto e oggi è più donna pur avendo mantenuto una bellezza acqua e sapone.

Nel corso della sua partecipazione al Gf Vip gli spettatori hanno subito notato le sue labbra. La Sorge, infatti, ha dichiarato in un’intervista a Verissimo di averle rifatte. Proprio all’interno della casa, però, si era resa conto che quelle labbra esagerate non le si addicevano più.

Per questo motivo, poco dopo essere uscita ha deciso di sottoporsi ad un intervento per farle tornare come prima. Si tratta della ialuronidasi.

Facendo qualche conto in tasca alla bella influencer potremmo dire, dunque, che a Giacomo Urtis, il suo chirurgo estetico, la Sorge possa aver sborsato circa 200/300 euro ad iniezione per il suo filler alle labbra. Per la ialuronidasi, invece, intervento che serve, appunto a correggere o rimuovere il filler, potrebbe aver speso circa 170 euro a seduta.