Soleil Sorgé alla guida di un programma in Rai

Ottima opportunità lavorativa per l’ex inquilina del Gf Vip 6: Soleil Sorgé condurrà una trasmissione mattutina in Rai. La “vippona”, vincitrice morale per molti della sesta edizione del reality, lavorerà a fianco di Pascal Vicedomini e Carlo Vanzina. Un’occasione per spiccare il volo e imporsi come uno dei nuovi volti tv da tenere d’occhio in futuro, e chissà che non possa essere l’inizio di una lunga carriera a Viale Mazzini.

L’indimenticabile protagonista del triangolo “artistico” con Alex Belli e Delia Duran del Gf Vip 6, Soleil Sorgé, fa il salto di qualità e sbarca in Rai, dove tra pochi giorni inizierà a condurre un nuovo programma in compagnia di nomi di spicco come Pascal Vicedomini e Carlo Vanzina. Un’ottima opportunità lavorativa, questa, per la modella e influencer, che non ha mai nascosto la sua ambizione di lavorare seriamente in tv, sfruttando la notorietà ottenuta grazie ai reality di Canale 5. Ad annunciare questo nuovo impegno professionale è stata proprio lei, sui suoi social, e ciò ha scatenato l’entusiasmo dei suoi 1 milione e passa fan che la seguono con costanza.

Soleil Sorgé, l’ex gieffina condurrà un programma in Rai

Un sogno che si avvera, questo, per Soleil Sorgé, che non ha mai nascosto la sua ambizione di lavorare un giorno in tv seriamente, magari con un programma tutto suo. Ora pare che questo desiderio sia un po’ più vicino, visto che a partire dal 5 agosto e fino al 16 settembre la modella italoamericana condurrà con Carlo Vanzina e Pascal Vicedomini Felicità 2023, su Rai Due.

“Ci vedremo dal 5 agosto al 16 settembre su Rai 2 con Felicità 2023, dove tratterò due strisce, una riguardo al cinema con Enrico Vanzina e l’altra invece riguardo il benessere e la salute con il professor Lorenzetti. Sono davvero felicissima perché nel corso delle puntate si trattano temi della nostra società molto interessanti, con dei personaggi davvero interessanti” ha detto nel corso di una Storia Instagram Soleil, al settimo cielo per questa nuova avventura che si appresta a cominciare.

Felicità è lo spazio estivo di Rai Due in onda la mattina che ormai da un paio di anni Pascal Vicedomini conduce, e nel corso dell’anno scorso ha visto intervenire nomi molto noti dello spettacolo, come Giò Di Tonno e Lola Ponce, Cristiano De André, Pierfrancesco Favino e Andrea Bocelli, solo per citarne alcuni.

Chi è Soleil Sorgé, ex gieffina e ora volto di Rai Due

Nata a Los Angeles nel 1994 da madre americana e padre abruzzese, Soleil dopo essersi diplomata al liceo scientifico ha studiato recitazione a New York, per poi proseguire gli studi a La Sapienza di Roma, iniziando a lavorare al contempo per Roma TV.

Nel 2014 ha partecipato alle finali nazionali del concorso di Miss Italia, arrivando in settima posizione. La celebrità per lei è arrivata nel 2016, quando ha preso parte a Uomini e Donne in qualità di corteggiatrice di Luca Onestini, futuro concorrente del Gf Vip 2.

A partire dal 2019 ha iniziato a partecipare ad alcuni reality show, come l’Isola dei famosi, in quello stesso anno, Pechino Express in coppia con la madre Wendy nel 2020 e quindi l’anno seguente al Gf Vip 6. Proprio quest’ultimo le ha poi permesso di prendere parte come opinionista a La Pupa e il Secchione show e quindi a Gf Vip Party come co-conduttrice. Ora, finalmente, per lei sembra essere arrivata la grande occasione.