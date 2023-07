Classifica di permalosità in Italia, i primi 3 posti sul podio sono di queste regioni

Classifica di permalosità, sai quali sono le 3 regioni italiane che conquistano questo curioso primato? Proprio queste qua.

Spesso aziende e società nazionali ed internazionali, conducono ricerche ed indagini di mercato alquanto curiose. Solo di recente Skyscanner, nota piattaforma di viaggi online, ha analizzato le interviste di centinaia di turisti e viaggiatori, stilando una classifica dei paesi più maleducati.

Sai chi c’è al primo posto? No, non si tratta della nostra Italia. Il primato in questo caso lo conquista la Francia. Secondo Sam Baldwin, editor della piattaforma, probabilmente per via del famoso snobismo francese conosciuto in tutto il mondo.

Seguono poi Russia e Regno Unito. Piccola curiosità: gli inglesi, secondo un’altra ricerca, sarebbero non solo tra i popoli più maleducati ma anche tra i turisti peggiori con cui interfacciarsi durante un viaggio o una vacanza.

Tra i Paesi meno maleducati, troviamo invece il Brasile, i Caraibi e le Filippine. Oggi vogliamo però parlare di un’altra classifica che tanto sta facendo discutere anche sui social: quella di permalosità. Ecco le tre regioni che conquistano il particolare primato.

La lista delle tre regioni che conquistano questo particolare primato

Quali sono le regioni italiane con i cittadini più permalosi? Una curiosa classifica sta facendo discutere tutto il mondo social. Ecco le 3 regioni che troviamo sul podio. Conquista la medaglia di bronzo la Lombardia. Ebbene sì, in questa regione, soprattutto se sei straniero, non è facile ambientarsi.

Gli abitanti sono stati descritti dai turisti – le cui opinioni hanno contribuito a stilare la classifica – come arroganti, snob e superficiali. Difficile discutere in maniera costruttiva con loro, vogliono avere sempre ragione e ignorano chi ha idee diverse dalle loro.

Medaglia d’argento per la Sardegna. Non te lo aspettavi, vero? Eppure, proprio gli abitanti di questa splendida isola italiana, con il mare tra i più belli del mondo, sono scontrosi e antipatici. Si indispettiscono facilmente e si offendono anche quando non ce n’è motivo. Non è sicuramente semplice avere a che fare con loro.

Chi conquista il primo posto? Te lo sveliamo subito. La medaglia d’oro la conquista la Campania! Sembra assurdo che una regione tra le più accoglienti e calorose al mondo sia in realtà popolata da cittadini permalosi.

Mai offendere o contraddire un campano, potresti avere un nuovo nemico da cui difenderti! Cordiali, scherzosi e di buon umore sempre o quasi, diventano aggressivi se qualcuno critica o giudica le loro città. Patriottici come pochi, si indispettiscono con estrema facilità.

Queste le 3 regioni che conquistano i primi tre posti nella classifica di permalosità in Italia. Tra quelle invece meno permalose troviamo Sicilia, Puglia, Piemonte e Toscana. In queste 4 regioni gli abitanti sono sempre allegri e cordiali. Infine, tra quelle mediamente permalose: Friuli-Venezia Giulia, Marche e Umbria.