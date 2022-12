Soldi in casa, mai conservarli qui: è il primo posto che controllano i ladri

Quante volte nascondiamo i soldi in casa per paura che i ladri possano trovarli? L’errore più grande è farlo usando questi nascondigli perché sono i primi che controllano.

Abbiamo tutti quanti paura che i ladri possano entrare in casa e rubare tutto, per questo motivo soprattutto per i soldi scegliamo dei nascondigli che pensiamo siano quelli giusti. In realtà, i malviventi sono abili e la prima cosa che fanno quando entrano dentro una abitazione è andare a vedere proprio in questi posti. Scopriamo insieme dove non mettere mai i soldi nascosti in casa.

Ladri in casa, come proteggere soldi e oggetti preziosi?

Quando si lascia chiusa la propria abitazione per molto tempo, la prima paura è quella di non potersi portar via tutti i beni preziosi e i soldi. Per questo motivo è bene cercare un nascondiglio che sia a prova di ladro, soprattutto se non si possiede una cassaforte di ultima generazione.

Quello che i ladri cercano subito sono i soldi e i gioielli, poi ci sono quelli specializzati in elettrodomestici di alto profilo e altre situazioni che non si possono prevedere. I soldi in particolare non andrebbero mai lasciati in casa incustoditi, così come i gioielli: in linea generale sarebbe il caso di avvalersi di una cassetta di sicurezza esterna oppure – come già indicato – una cassaforte nascosta dentro casa.

Ovviamente è una buona idea anche posizionare delle telecamere esterne ed interne, oltre che un antifurto collegato direttamente con le Forze dell’Ordine che metta i ladri in fuga ancora prima di iniziare il loro giro.

Tuttavia, oltre a queste misure di sicurezza da adottare è il caso di conoscere i posti dove i ladri guardano subito appena entrano in casa.

Dove non nascondere mai i soldi in casa?

I ladri ben organizzati sanno di avere pochissimo tempo per guardare tutto quello che l’appartamento offre e andare a fare razzia di soldi e beni preziosi. I soldi non andrebbero mai e poi mai nascosti dentro:

Gli armadi in camera da letto , il vero e unico primo posto dove il ladro guarda perché sa di trovarli. È una dichiarazione che è stata fatta proprio dai professionisti del crimine in diverse interviste (anonime ovviamente), evidenziando di come loro guardino immediatamente tra la biancheria e l’abbigliamento scovando il gruzzoletto;

, il vero e unico primo posto dove il ladro guarda perché sa di trovarli. È una dichiarazione che è stata fatta proprio dai professionisti del crimine in diverse interviste (anonime ovviamente), evidenziando di come loro guardino immediatamente tra la biancheria e l’abbigliamento scovando il gruzzoletto; Al secondo posto ci sono i mobili e il loro interno . Il ladro apre le ante e i cassetti e inizia a tirare fuori tutto fino a quando non trova ciò che possa renderlo felice;

. Il ladro apre le ante e i cassetti e inizia a tirare fuori tutto fino a quando non trova ciò che possa renderlo felice; Nascondete sempre i soldi dietro i quadri? Sbagliato, perché i ladri sanno bene che quello è il posto considerato sicuro per i soldi e addirittura per una cassaforte.

Oltre a questi luoghi dove non nascondere mai i soldi, si aggiungono anche i vasi dove si crede nessuno possa mai guardare. Il doppio fondo dentro i vasi non è una buona idea e i ladri sanno bene che in quel piccolo posticino si possono nascondere tantissimi soldi.

Per ultimo, ma non meno importante, evitare sempre il materasso. È il luogo prescelto dai nonni ma oggi nascondere i soldi sotto il materasso non è più una buona idea.