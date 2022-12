Mauro Corona, conoscete il figlio? Anche lui è famosissimo come il papà

Mauro Corona, avete presente il peperino opinionista, quello chiacchieratissimo, della trasmissione Cartabianca? Ebbene, proprio lui ha un figlio che è famoso come il papà. Ecco chi è.

Il protagonista indiscusso di Cartabianca, Mauro Corona, spalla destra di Bianca Berlinguer, ha un figlio che è famoso. Si tratta proprio di lui.

Mauro Corona, l’opinionista più tremendo della TV

Chi non conosce Cartabianca? La trasmissione condotta da Bianca Berlinguer è nota soprattutto per la presenza dell’opinionista più peperino della televisione italiana, Mauro Corona.

Lui, che non è soltanto una penna pungente ma anche uno scultore e alpinista, si distingue per il suo carattere fumantino e per la sua lingua tagliente che non risparmia niente e nessuno.

Nato a Baselga di Piné nel 1950, ha avuto una vita piuttosto travagliata. Proveniente da una famiglia unita, ha vissuto diversi drammi come la morte di un fratello, annegato in una piscina in Germania.

Corona è cresciuto con una temperamento forte e rude, quasi a voler nascondere il dolore che ha provato in passato. Si è costruito negli anni una corazza, un’armatura che lascia cadere solo quando decide di mettere nero su bianco i suoi pensieri.

Inizia a diventare famoso nel 1997, quando un amico pubblica alcuni dei suoi racconti su Il Gazzettino. Seguiranno poi libri e scritture di grande successo che lo renderanno un personaggio affermato anche nel mondo della comunicazione.

Sicuramente però, la sua popolarità la deve non soltanto alla sua penna pungente ma anche alla sua partecipazione alla trasmissione Cartabianca. Nel programma Rai di Bianca Berlinguer si distingue per i suoi modi di fare un po’ rudi e per il suo carattere fumantino.

Senza dubbio Mauro Corona non possa inosservato. Per quanto riguarda la sua vita privata, vi diciamo che ha un figlio che è famoso quanto lui. Lo sapevate? Ecco chi è.

Chi è il famoso figlio dell’opinionista Rai

Mauro Corona tende a mantenere riservata la sua vita privata. Tuttavia, spuntano dei dettagli sul suo passato sentimentale che attirano davvero l’attenzione su di lui. Lo sapevate, per esempio, che ha quattro figli? Tre femmine e un maschio: Melissa, Martina, Marianna e Matteo. Oggi vogliamo parlarvi proprio di quest’ultimo che è famoso come il suo papà.

Matteo Corona è il gioiello di Mauro. Unico figlio maschio, è la sua punta di diamante. Proprio come il genitore, è un grande appassionato di scrittura e cultura ma soprattutto di arte.

Ha studiato infatti all’accademia delle Belle Arti e seguito poi corsi di scrittura creativa. Il suo nome non è nuovo al pubblico italiano. Matteo è infatti uno scrittore affermato, suo il thriller “Nelle mani dell’uomo corvo” che ha venduto miglialia di copie.

Appassionato poi di sport, spesso appare sul profilo Instagram del padre con il quale condivide la passione per la montagna e le arrampicate. Matteo ha un rapporto speciale con il suo papà e, sebbene abbia cercato di prendere le distanze dalla popolarità del famoso genitore, è anche grazie a lui se oggi si parla di Matteo come una delle penne più apprezzate dell’editoria italiana.

Da quanto ne sappiamo, il figlio di Mauro Corona cerca di non lasciarsi coinvolgere dalla presenza scenica e televisiva del padre, vuole mantenersi lontano dai riflettori ed emergere solo per quanto riguarda il suo lavoro.

Sapevate che Matteo Corona non è però semplicemente uno scrittore? Il figlio del più famoso Mauro lavora anche per diverse agenzie di comunicazione, collabora con case editrici importanti e si occupa anche di illustrazioni e diversi progetti nel mondo dell’editoria.

Vi sveliamo un’altra curiosità. Il papà Mauro ha scritto un romanzo dal titolo “L’ombra del bastone”, le cui illustrazioni sono state realizzate proprio da Matteo. Insomma, i due non soltanto hanno uno splendido rapporto familiare ma anche professionale e spesso collaborano insieme.