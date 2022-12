Come far risplendere il pavimento di casa: il profumo si sentirà da lontano

Come far risplendere nuovamente il pavimento? Con questo metodo in pochi secondi si potrà avere un pavimento lucido e profumato.

Il pavimento appena posato in casa è bellissimo, poi con l’andare del tempo non si ha più quel risultato che ci si aspetta proprio perchè è usurato e lavato in maniera non corretta. Le superfici ad oggi sono tantissime e di ogni tipo, ma per avere un pavimento di nuovo splendente basta un metodo innovativo che in pochi conoscono. È una combinazione d’effetto da provare immediatamente: scopriamo insieme come fare?

Come mantenere i pavimenti sani e puliti?

Il pavimento posato in casa rappresenta un investimento cospicuo, soprattutto se si desiderano materiali particolari. Calpestarlo giorno dopo giorno, stressarlo con l’aspirapolvere o con altri oggetti (come i giochi dei bambini o degli amici a quattro zampe) potrebbe danneggiarlo.

Non solo, si tende a pulirlo velocemente e non dare la giusta importanza a questa azione, per questo motivo perde la sua bellezza e non è più splendende come i primi tempi. Ovviamente, il pavimento è fatto proprio per essere calpestato e non c’è giorno in cui i batteri si annidano lungo la sua superficie.

La soluzione è quindi trattarlo ogni giorno con detergenti naturali, che possano donargli l’aspetto splendente classico oltre che igienizzare e profumare gli ambienti.

Come si sceglie un pavimento

Scegliere un pavimento racchiude tantissimi fattori determinanti per arrivare alla decisione finale:

Il tipo di materiale scelto

Il budget a disposizione

L’area da coprire

Il colore predominante che si sposi perfettamente con infissi e arredo

L’uso della superficie

Nel bagno, il tipo di pavimento dovrà essere in contrasto con l’umidità e di un materiale che si possa lavare velocemente. In cucina si sceglie un tipo di superficie solida, al fine che non si rovini passaggio dopo passaggio o per la caduta di vari elementi. Si può pensare all’estetica quando si sceglie il pavimento del salotto e della camera da letto, cercando di trovare una soluzione che possa dare alla casa quel tocco elegante in più e ricercato.

Pavimento splendente e pulito: come fare?

Tutto questo è un primo step, ma poi arriva il momento di dover pulire il pavimento in maniera corretta. Non è solo un fatto di igiene, ma anche di far risplendere la superficie oramai opaca ed esteticamente rovinata.

Per questo motivo arriva in aiuto un ottimo metodo economico, così da non dover usare dei detergenti inquinanti ed economicamente sopra la media. L’occorrente è il seguente:

1 cucchiaio di sale

3 cucchiai di detersivo piatti

1 litro di acqua bollente

Prendere un secchio e versare prima il sale, poi il detersivo per i piatti e infine l’acqua bollente. Mescolare energicamente sino a quando non si ottiene una soluzione unica e il sale non si è disciolto completamente. Prendere il panno per lavare i pavimenti, introdurlo dentro il secchio e poi strizzare bene prima di passarlo sulla superficie.

Questa è una sostanza particolarmente apprezzata, perchè il sale assorbe tutta l’umidità mentre il detersivo ridona quella brillantezza come se il pavimento fosse stato appena posato. Da ripetere almeno due volte al mese o comunque appena si nota l’opacità sulla superficie.