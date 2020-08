Smalling prepara le valigie: accordo con lo United ancora lontano

Tiene ancora con il fiato sospeso la situazione contrattuale di Chris Smalling. Quella dello Stadium potrebbe essere stata l’ultima partita del difensore in giallorosso. Ancora distante la richiesta di 20+5 milioni dello United dall’offerta della Roma, disposta ad arrivare fino a 15.

In queste condizioni sembra difficile, se non impossibile, vedere il difensore inglese schierato contro il Siviglia in Europa League. Potrebbe infatti non essere neppure inserito nella lista UEFA a meno di clamorosi colpi di scena.