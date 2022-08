Casemiro-Manchester United, la fumata bianca è vicina!

Mancano da sistemare ormai soltanto i dettagli ma Casemiro può essere considerato di fatto un nuovo calciatore del Manchester United: gli inglesi hanno messo sul piatto circa 60 milioni di euro al Real Madrid, garantendo al brasiliano un ingaggio da circa 20 milioni di euro a stagione



Dopo il traumatico inizio di campionato con due sconfitte consecutive il Manchester United è corso ai ripari riuscendo ad arrivare a Casemiro, deciso a lasciare il Real Madrid dopo sette stagioni trionfali.

Dopo aver ricevuto un secco no da Adrien Rabiot, i “Red Devils” hanno deciso di puntare tutto sul brasiliano che sembra ormai deciso ad accettare l’offerta degli inglesi per continuare la propria carriera in Premier League.





Casemiro vicino al Manchester United

Oggi in conferenza stampa anche Carlo Ancelotti ha pubblicamente salutato il proprio centrocampista ringraziandolo per quanto fatto in questi anni ed augurandogli il meglio per il proseguimento della carriera.

L’offerta fatta dal Manchester United è di quelle irrinunciabili: 70 milioni sono una cifra importante che permetterebbe al Real Madrid di generare una plusvalenza importante su un calciatore che ha già ampiamente dato il proprio contributo al club spagnolo.

Per Casemiro, che attualmente percepisce uno stipendio da 10 milioni di euro, sarebbe un aumento importante ed al Manchester United il brasiliano diventerebbe il nuovo leader del centrocampo di Ten Hag.

In questi anni Casemiro è stato letteralmente dominante in Europa, il brasiliano è un grande organizzatore di gioco, capace di recuperare tanti palloni e di smistare sempre con intelligenza il gioco della propria squadra.

Vedendo le ultime stagioni del Manchester United la sensazione rimane la stessa: agli inglesi più che un recupera palloni manca un vero e proprio organizzatore di gioco, compito che nel Real Madrid di Carlo Ancelotti viene svolto con grande efficacia da Luka Modric e Toni Kroos.

Il brasiliano sarà molto utile agli inglesi, ma ad oggi risulta difficile ipotizzare che il suo arrivo possa drasticamente stravolgere la stagione dei Red Devils.

Vedremo come si svilupperà la stagione ma il Manchester United rischia di vivere un’altra stagione drammatica senza Champions League e soprattutto senza le giuste potenzialità per competere fino in fondo per le posizioni di vertice della Premier League.

Casemiro è ormai ad un passo dall’essere un nuovo calciatore del Manchester United con il brasiliano che è atteso in Inghilterra nei prossimi giorni per svolgere le visite mediche e mettersi a disposizione del tecnico Ten Hag.