Harry, costretto a sborsare una montagna di soldi: l’ha fatto solo per nonna Elisabetta

Il principe Harry è costretto a pagare una cifra altissima dopo il funerale dell’amata nonna sovrana Regina Elisabetta.

Il povero Principe Harry è sempre costretto a combattere con la sua famiglia, da quando era piccolo travolto dagli scandali ad oggi. Da quando ha sposato sua moglie Meghan Markle sembra proprio che il vento non sia a favore e dopo la morte della nonna nulla è più sotto controllo. Lui e la sua famiglia hanno deciso di vivere a Los Angeles e rinunciare a quelli che sono i diritti e doveri di una famiglia reale. Gli è costato molto, non solo sotto un punto di vista affettivo ma anche di soldi.

Harry ha litigato con il padre Carlo III?

Il giorno 8 settembre è stato un momento terribile per la famiglia Reale, dopo che Elisabetta II è stata male e poche ore dopo ha lasciato questo mondo. Da quello che affermano i media inglesi, Harry quel giorno ha litigato con suo padre Re Carlo III perché gli ha chiesto di non portare sua moglie essendo una persona non gradita e inopportuna, soprattutto in un contesto di questo tipo.

Harry ha quindi dovuto lasciare sua moglie correndo dalla nonna per un ultimo saluto, anche se non è arrivato in tempo.

Harry ha sborsato una cifra esorbitante per il funerale della nonna

Una lite che ha portato Harry, sempre secondo i media inglesi, a perdere l’aereo dove c’era il fratello William e gli zii Andrea ed Edoardo. Per arrivare in tempo ha dovuto noleggiare un jet privato che gli è costato 30mila sterline.

Inoltre, questo ritardo ha impedito al Principe Harry di salutare sua nonna per l’ultima volta, perché quando arrivato era purtroppo già morta. Il figlio di Diana ha appreso la notizia mentre era in volo e il suo nervoso ha superato ogni limite.

Una prima versione trapelata dai media inglesi afferma che la morte della Regina sia stata appresa da Harry tramite Carlo, con una telefonata. Il Telegraph ha invece evidenziato che questa chiamata non sarebbe andata a buon fine, perché Carlo III non riusciva a mettersi in contatto con il suo secondogenito.

I giornalisti hanno fotografato Harry con viso cupo e con le lacrime agli occhi quando è sceso dall’aereo. Rumors vari dicono che i soldi spesi per il jet privato non verranno rimborsati dalla famiglia reale a Harry.

Il Principe figlio di Diana ha cenato poi con gli zii Edoardo e Andrea, lasciando da parte il fratello e il padre.

Meghan Markle, la vendetta è pronta?

Nonostante le varie decisioni prese in merito a diritti e doveri di Harry e Meghan, la Markle ha già avuto la sua vendetta servita su un piatto d’argento.

Il Sun ha lanciato un sondaggio e la moglie di Harry è risultata essere l’ottava più gradita dagli inglesi. La fascia di preferenza è tra i 18 e i 25 anni, mentre non sembra essere amata dagli over 65.

Harry è sempre molto amato anche se al momento non batte suo fratello, in testa alle preferenze.