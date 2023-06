Sinner si è ritirato dal torneo di Halle per un infortunio

Il tennista altoatesino Jannik Sinner si è ritirato dal torneo di Halle a causa di un problema muscolare. Un infortunio subito dopo aver perso il primo match con Bublik e che ha dovuto rinunciare, quindi, al secondo set.

Nel pomeriggio di oggi, invece, il tennista toscano, Lorenzo Musetti, scenderà in campo per sfidare il norvegese Holger Rune.

Sinner è fuori dal torneo di Halle

Jannik Sinner, il tennista altotesino, ha deciso di ritirarsi dal torneo di Halle a causa di un problema muscolare riscontrato dopo il primo set con Bublik. L’atleta italiano ha preferito non continuare la gara in vista di Wimbledon tra 10 giorni.

Sinner pare che dopo il primo set avrebbe accusato un problema muscolare. Con il suo ritiro Bublik passa direttamente in semifinale. Il tennista altotesino adesso deve valutare quanto sia serio il suo infortunio che lo ha costretto a ritirarsi dalla gara.

Ahi Jannik. Sinner si ritira per una contrattura alla coscia sinistra per il quale si era fermato alla fine del 1° set. Bublik accede alle semifinale sul 7-5 2-0 e ritiro dell’azzurro. Speriamo solo precauzionale… — Giorgio Spalluto (@GeorgeSpalluto) June 23, 2023

Secondo le prime indiscrezioni pare si sia trattato di una contrattura alla coscia sinistra e che il suo stop possa essere solamente per prevenzione in vista del terzo torneo stagionale dello Slam.

Le partite che si disputeranno nella giornata odierna

Sono giunti ai quarti di finale gli ATP finals, il torneo professionistico di tennis più importante dell’annata dopo le quattro prove del Grande Slam. Dopo aver visto il set tra Sinner e Bublik con il ritiro dell’altotesino a causa di un problema muscolare, nel pomeriggio di oggi ci sarà la partita tra Lorenzo Musetti e Holger Rune al Queen’s.

Ancora da definire l’orario ma non sarà prima delle ore 15. Grande attesa per questo match, considerata una delle gare più importanti della giornata. Sempre nella giornata di oggi, dopo il ritiro di Sinner, sono scesi in campo Alexander Zverev e Nicolas Jarry ad Halle, per il secondo match dei quarti di finale.

Sempre nel campo di Halle scenderanno in campo anche Daniil Medvedev e Andrey Rublev, teste di serie numero 1 e numero 3.