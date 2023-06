È fatta per Tonali al Newcastle: tutte le cifre e i dettagli dell’operazione

Sandro Tonali molto presto non sarà più un calciatore del Milan, con buona pace dei tifosi rossoneri e di tutta la Serie A. Si è conclusa positivamente, infatti, la trattativa tra l’ex Brescia, il club di Gerry Cardinale e i Magpies per il trasferimento al Newcastle. Le cifre dell’affare sono spaventose e sanciranno di fatto l’operazione più costosa della storia che riguarda un calciatore italiano. Spunta anche un’interessante clausola che potrebbe essere molto importante per il Milan e i suoi conti nei prossimi anni. A questo punto, con le visite mediche già effettuate in Romania, manca solo la firma sui contratti, già pronti, e l’ufficialità per il mediano impegnato in questo momento con l’Under 21 di Paolo Nicolato agli Europei.

Tanto tuonò che piovve. Sì, perché il calcio italiano perde un big, in mezzo a tanti rumors, quando ancora il calciomercato è ai suoi inizi e ha tanto da regalare. Sandro Tonali, infatti, è pronto a cambiare casacca e saluterà la Serie A. Un verbo al futuro che ormai è già certezza, visto che l’accordo tra le parti è totale e il calciatore, secondo quanto riportato dal giornalista Fabrizio Romano, ha già effettuato le visite mediche in Romania, dove è capitano e protagonista con gli azzurrini che ieri hanno perso immeritatamente all’esordio contro la Francia. Il Diavolo saluta una bandiera, un simbolo del presente e del futuro, ma soprattutto ora è chiamato a sostituirlo al meglio per restare competitivo in ottica scudetto e Champions League.

Il Milan cede Tonali al Newcastle, l’accordo è totale: tutte le cifre dell’affare

Le voci degli ultimi tre giorni erano già abbastanza certe, non quelle notizie buttale lì, lontane dal concretizzarsi sul serio e che alla fine restano solo un lontano ricordo. No, perché quando il calciomercato deve ancora entrare nelle sue fasi cruciali e in tanti sono a riposo in vista della nuova stagione, un grosso affare in uscita c’è già in Serie A e riguarda – in maniera insospettabile fino a qualche settimana fa – Tonali. Proprio lui che il Milan aveva identificato come stemma del club per il presente e per il futuro, l’ultimo a mollare nella semifinale di Champions League persa contro l’Inter, fa le valigie e sbarca in Premier League, dove lo attende una sfida non facilissima: innalzare il livello del gioco del Newcastle, diventarne perno assoluto e concretizzare il progetto saudita che per il momento si è fermato alla qualificazione alla Coppa dalle grandi orecchie, che comunque non è poco.

L’affare è stato ben apparecchiato, nell’ombra come è normale che sia, da Beppe Riso e dall’intermediario Marianna Mecacci che ha avuto una grossa fetta di lavoro e responsabilità per la buona riuscita del colpo, come indicato dallo stesso super agente di origini calabresi. Già nella giornata di ieri c’era ormai la certezza che fosse quasi impossibile tornare indietro. Oggi sono stati fatti ulteriori passi in avanti per sancire la fine della telenovela e anche il passaggio di Tonali in bianconero.

Come scrive Fabrizio Romano, ci siamo per il trasferimento del centrocampista al Newcastle. L’accordo con il Milan è stato trovato sulla base di 70 milioni di euro più bonus, ma i rossoneri si sono riservati anche una percentuale sulla futura rivendita, che non è banale viste le cifre che potrebbe arrivare a valere tra qualche anno. Anche il ragazzo è stato totalmente accontentato, visto che triplicherà di fatto il suo attuale stipendio. Tonali firmerà un contratto di sei anni, fino al 2029 quindi, per 7 milioni a stagione più due di bonus. Un trattamento da top player vero e cifre che faranno diventare nei prossimi giorni quest’affare quello più costoso nella storia per quanto riguarda un calciatore italiano.

L’ex Brescia, inoltre, ha già effettuato le visite mediche in Romania dove è in ritiro con l’Italia Under 21. A questo punto, mancano solo le firme sui documenti, che sono già pronti, e l’ufficialità dell’operazione. Nessun miracolo o ripensamento finale: Tonali saluta il Milan, la sua squadra del cuore, e sposa il progetto Newcastle, ma l’offerta era veramente difficile da rifiutare. Per tutti.