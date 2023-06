Benzina, disattiva questa funzione della tua auto e risparmi la metà dei soldi

Benzina, disattiva questa funzione della tua auto. Solo così puoi risparmiare tanti soldi e anche molto carburante. Ecco la tecnica che solo poche persone conoscono.

Se vuoi ottenere un risparmio in benzina e non solo, devi provare questo trucco. Se disattivi questa funzione della tua auto puoi risparmiare la metà dei soldi.

Trucchi per ridurre i costi dell’auto

Impossibile rinunciare all’automobile eppure con il caro carburante degli ultimi anni anche guidare un’autovettura è diventato quasi un lusso. Le persone cercano di utilizzare veicoli alternativi come le biciclette o i mezzi pubblici per evitare di dover fare rifornimento frequentemente.

Non possiamo però negare che siano proprio le macchine il mezzo più veloce e comodo per spostarsi da una parte all’altra del paese, per andare a fare compere o per accompagnare i figli a scuola.

Se cerchi una soluzione per risparmiare senza privarti dell’automobile, continua a leggere. Esistono diversi trucchi che puoi mettere in pratica per risparmiare carburante e quindi un bel po’ di soldi a fine mese.

Sai per esempio che moderare la velocità, evitare accelerazioni brusche o prestare attenzione al climatizzatore sono tutte operazioni che ti fanno ottenere un vantaggioso risparmio? Ma non sono le uniche. Dovresti disattivare anche questa funzione della tua auto per risparmiare tanta benzina.

Benzina, disattiva questa funzione dell’auto per risparmiare

Se vuoi risparmiare benzina e soldi devi disattivare questa funzione della tua auto: stiamo parlando del cruise control adattivo. Le macchine più moderne e i modelli più recenti sono dotati di questa funzionalità che in verità è utilissima. Essa è garanzia di comfort e sicurezza alla guida.

Perché è così importante averla? La funzione di cruise control permette all’automobilista di controllare e regolare la velocità della guida adattandola anche al traffico. Funziona automaticamente con un sistema laser o radar in grado letteralmente di riportare l’autovettura sulla giusta carreggiata, nel caso di disattenzione dell’automobilista, o di mantenere anche la distanza di sicurezza tra veicoli.

Insomma, il sistema di cruise control adattivo può salvare la vita quando si è alla guida. Eppure non tutti sanno che è proprio questa funzionalità che fa consumare tanta benzina.

Gli esperti ingegneri meccanici hanno affermato che il cruise control funziona benissimo, anche in termini di resa e di risparmio carburante, se attivato su strade prive di traffico o su zone pianeggianti, siano esse in discesa o in salita.

Se invece si guida in città, se si sta per ore nel traffico o si guida su zone collinari, il cruise control dovrebbe essere disattivato perché in queste condizioni aumenta la quantità di carburante che si andrà a consumare.

A meno che dunque tu non ti trovi in autostrada o nei luoghi che abbiamo prima accennato, ti conviene disattivare la funzione di cruise control. Facendo in questo modo, potrai ottenere un conveniente risparmio di benzina che si traduce in automatico anche in un risparmio di soldi.

Esistono anche altri trucchi per risparmiare sul carburante. Eccone alcuni:

evitare accelerazioni brusche;

evitare di tenere il motore acceso nelle soste lunghe;

verificare la pressione degli pneumatici;

non appesantire l’auto con carichi inutili.

Se seguirai questi consigli e disattiverai la funzione del cruise control quando necessario, vedrai che a fine mese avrai risparmiato davvero tanti soldi in carburante e non solo.