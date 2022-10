Sinner si arrende, vince Medvedev in due set

Anche l’ultimo italiano rimasto saluta il torneo di Vienna, Medvedev gioca una grande partita e supera con merito Sinner in due set, l’azzurro non è ancora al meglio dopo l’infortunio subito.



Niente da fare per il nostro Jannik Sinner che abbandona l’ATP di Vienna ai quarti di finale davanti ad un grande Daniil Medvedev.

L’ex numero 1 del mondo dimostra una grande condizione fisica tirando fuori il suo miglior tennis contro l’altoatesino.

Come al solito il russo ha messo in mostra una grandissima solidità difensiva con un servizio brillante ed impossibile da gestire per un Sinner ancora lontano dalla migliore condizione fisica.

Un’ora e 33 minuti per un 6/4,6/2 assolutamente meritato da parte di Medvedev.

Il russo centra cosi la sua ottava semifinale della carriera ed in semifinale incontrerà il bulgaro Grigor Dimitrov in un match in cui partirà sicuramente favorito.

Dopo l’infortunio subito l‘azzurro ha dimostrato di non essere ancora nelle migliori condizioni fisiche cedendo in maniera abbastanza evidente nelle fasi finali del secondo set.



Termina ai quarti la corsa di Sinner a Vienna 🎾 Medvedev ha la meglio in 2 quarti#ATP | #ViennaOpen | #Sinner pic.twitter.com/LNEKBPcHHj — Eurosport IT (@Eurosport_IT) October 28, 2022

Troppo Medvedev per Sinner, l’azzurro eliminato dal’ATP di Vienna

Dopo le belle e convincenti vittorie contro Garin e Cerundolo, nella conferenza stampa di viglia Sinner aveva chiesto a se stesso di alzare proprio livello per cercare di superare un osso duro come Medvedev.

Missione fallita per l’azzurro che trova davanti un giocatore solidissimo e che sembra aver ritrovato tutti i propri colpi migliori.

Il match si apre subito in salita per Sinner che con tre errori di rovescio cede immediatamente il proprio turno di battuta a Medvedev.

Con il passare dei game l’altoatesino sale di rendimento ma il russo è un muro e non sbaglia praticamente nulla.

Intelligente il giovane italiano che prova a variare molto gli scambi utilizzando spesso la palla corta con buoni risultati.

E’ quando lo scambio si allunga però che arrivano i problemi con Medvedev che si esalta con grandi recuperi difensivi togliendo ogni certezza all‘avversario.

La partita è bella e godibile nel secondo set ma il russo non fatica a tenere i propri turni di battuta mentre Sinner è sempre costretto agli straordinari.

L’ex numero uno del mondo prosegue la marcia verso la conquista del torneo ed in semifinale incontrerà Grigor Dimitrov, Sinner ora dovrà invece concentrarsi sul recuperare la piena condizione fisica in vista dei prossimi grandi appuntamenti.