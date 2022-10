Elenoire Ferruzzi, la rara FOTO dopo l’uscita dal coma: irriconoscibile

Spunta la rara foto di Elenoire Ferruzzi dopo l’uscita dal coma causato dal Covid-19. Davvero una persona diversa. Rimarrete senza parole.

La ex gieffina in una foto esclusiva che fa rimanere tutti senza fiato. Ecco come era dopo l’uscita dal coma. Irriconoscibile.

Elenoire Ferruzzi fatta fuori dal GF

Qualche ora fa è andata in onda una nuova puntata del Grande Fratello Vip. Alfonso Signorini quest’anno sta avendo delle gatte da pelare difficilissime. Rispetto alle precedenti edizioni, molto più tranquille e serene, questa che sta conducendo si sta rivelando particolarmente movimentata e complicata.

Ogni giorno, i concorrenti ne combinano una e se è vero che ci sono alcuni personaggi positivi nel bunker di Cinecittà che fanno emozionare, si raccontano e si fanno conoscere al pubblico, ce ne sono altri invece che scrivono purtroppo solo brutte pagine della storia della televisione italiana.

Nelle scorse ore, la Ferruzzi è stata severamente rimproverata da Alfonso Signorini per via del suo comportamento irrispettoso nei confronti della gieffina Nikita, accusata da lei di essere una “porta sfiga”, affermazioni insostenibili nel 2022 soprattutto se fatte su un tema come quello della fortuna e della sfortuna che hanno portato le persone talvolta a compiere gestiti inimmaginabili.

Alfonso ha messo al televoto la permanenza in casa di Elenoire, lasciando che fosse il pubblico a decidere. Il popolo sovrano ha scelto: La Ferruzzi fuori dalla casa del GF. L’abbandono di Elenoire sicuramente dispiace a molti.

Nonostante l’enorme scivolone, la ex gieffina resta comunque una persona dolce, sensibile e fragile, con un passato difficile. La vita non è stata semplice per lei, l’ha messa alla prova più volte. Sapevate per esempio che è stata anche in coma a causa del Covid-19? Spunta fuori la foto rarissima di lei dopo il risveglio in ospedale: è davvero irriconoscibile.

L’ex gieffina dopo il coma: irriconoscibile

Nella casa del Grande Fratello, Elenoire Ferruzzi ha fatto tanto parlare di sé ma ha anche raccontato tanto di sé stessa, svelando alcune sfide che ha dovuto affrontare e che le hanno cambiato completamente la vita.

Sapete che si è presa il Covid-19 e che è stata per mesi in coma? Il suo racconto fa venire la pelle d’oca. A causa di questa subdola malattia contro la quale ancora oggi il mondo sta combattendo, Elenoire ha rischiato di perdere la vita.

Dopo aver contratto il virus, il suo corpo ha iniziato a dare i primi segni di squilibrio: febbre alta, spossatezza, mal di gola, dolori muscolari. È forte il racconto di Elenoire che svela che, ad un certo, le si è bloccato il respiro ed è svenuta senza riuscire nemmeno a chiamare l’ambulanza.

Ci ha pensato qualcun altro a farlo per lei. La Ferruzzi è stata in coma per 4 mesi e quando si è risvegliata, si è ritrovata in una stanza di ospedale senza sapere perché e che cosa le fosse successo.

Era febbraio quando la Ferruzzi si ammala ed è il 15 giugno quando apre gli occhi e ricomincia a vivere. Dopo quattro mesi tutto intorno a lei era cambiato. La maggiorata confessa che rimettersi in pista e riaffrontare la vita dopo ciò che le era successo è stato per lei difficilissimo.

Il suo corpo, nel periodo del coma, ha subito una clamorosa trasformazione. A causa della malattia e dell’alimentazione assistita, la ex gieffina ha perso 40 kg. Viso gonfio per via dei medicinali, corpo troppo magro, era un’altra persona.

Vi mostriamo uno scatto di lei dopo l’uscita dal coma: è impressionante. Il ricovero in rianimazione a causa del Covid-19 ha cambiato completamente la sua vita ma anche il modo di vivere e vedere le cose.