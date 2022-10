Busta paga, aumento di 120€ sul salario ma soltanto per questi lavoratori

Aumenti in busta paga per questa platea di lavoratori: ecco 120 euro per questa categoria di dipendenti assunti con contratto di lavoro subordinato.

Buone notizie in arrivo per una determinata platea di lavoratori: si stima che oltre centomila dipendenti potranno beneficiare dell’incremento pari a centoventi euro in busta paga. Ecco chi sono i fortunati.

Dopo l’aumento delle pensioni e delle buste paga per i dipendenti del settore Acqua e Gas, adesso arriva l’aumento in busta paga per una determinata platea di lavoratori a seguito del rinnovo contrattuale. Continuano i rinnovi contrattuali e l’aumento in busta paga per i dipendenti di determinati comparti.

L’aumento in busta paga è molto gradito in questo momento congiunturale dato che le famiglie italiane non riescono ad arrivare alla fine del mese per il rincaro delle bollette luce e gas, per l’aumento dei prezzi dei beni alimentari e per il caro vita. Quali lavoratori saranno i potenziali beneficiari dell’aumento in busta paga? Scopriamolo.

Aumenti in busta paga per questi lavoratori: ecco chi sono i fortunati

È stata siglata l’intesa tra Filcams Cgil, Fisascat e Uiltrasporti. Ciò ha consentito agli addetti ai servizi di pulizia, disinfestazione, derattizzazione e sanificazione di beneficiare dell’aumento in busta paga pari a 120 euro. il rinnovo contrattuale garantirà un incremento in busta paga nel biennio 2023 e 2024.

In concomitanza con il rinnovo contrattuale e l’aumento in busta paga, ci sarà il recepimento della Convenzione per prevenire e contrastare la violenza e le molestie nei luoghi di lavoro. Ciò consente di inibire tutti i fenomeni che rendono il lavoro pericoloso.

Aumento in busta paga per questi lavoratori: di quanto ammonta l’incremento?

L’aumento in busta paga sarà pari a 120 euro rispetto ai minimi retributivi previsti dalle tabelle al quinto livello. A novembre l’incremento in busta paga sarà pari a sessanta euro, poi trenta euro a luglio 2023, l’anno successivo venti euro in più in busta paga e, infine, a dicembre 2024 l’incremento in busta paga sarà pari a dieci euro.

Aumento in busta paga: cosa prevede il rinnovo contrattuale?

Il rinnovo contrattuale per i lavoratori che operano nel settore della pulizia, derattizzazione, disinfestazione e sanificazione prevede interessanti novità per i contratti a tempo determinato, che potranno beneficiare di un aumento fino a 24 mesi.

Inoltre, vengono aggiunti fino a novanta giorni di permessi non retribuiti con la possibilità di trasferirsi in un altro luogo. Grazie all’intesa raggiunta i sindacati si sono dichiarati soddisfatti. Ciò consente di rafforzare i diritti dei lavoratori del settore sanificazione e pulizia.

Proprio con la pandemia è stato riscoperto il valore e l’importanza di questo comparto, che ha contribuito a contenere la diffusione del Covid. Era fondamentale introdurre regole ad hoc che consentissero di dare certezza occupazionale a tutti i lavoratori e a tutte le donne, che operano nel settore della sanificazione e della disinfestazione.