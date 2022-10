Musetti è perfetto contro Cilic, ora la sfida a Basilashvili

Esordio perfetto da parte di Lorenzo Musetti nel torneo di Parigi-Bercy, il talento italiano supera Marin Cilic con un doppio 6-4 ed accede al secondo turno dove affronterà Basilashvili.



Continua il periodo positivo di Lorenzo Musetti, dopo aver vinto il torneo di Napoli il tennista di Carrara ha iniziato con il piede giusto il master 1000 di Parigi Bercy superando il croato Cilic al termine di un match dominato.

L’obiettivo del classe 2002 è quello di arrivare nelle migliori condizioni possibili alle Next Gen ATP Finals dove sarà uno dei candidati assoluti per la vittoria finale.

Partita di grande attenzione per il giovane italiano che è stato chirurgico nello strappare la battuta al rivale in entrambi i game di apertura dei set per poi amministrare il vantaggio con grande intelligenza.

Musetti continua a crescere di settimana in settimana e, con Berrettini infortunato e Sinner ancora non al meglio, è sicuramente al momento il tennista italiano più in forma all’interno del circuito.

TRÈS BIEN LORENZO! 🇫🇷 Musetti supera Marin Cilic al termine di una partita chirurgica: 6-4 6-4 a favore dell'italiano che centra il secondo turno di Parigi, dove sfiderà Basilashvili 👏💙

Esordio perfetto per Musetti, è al secondo turno di Parigi Bercy

Partita praticamente perfetta del talento di Carrara che gestisce alla grande la forza fisica di Cilic concentrandosi sui propri turni di battuta senza mai concedere chance all’avversario.

La partita si decide al primo game dei due set con Lorenzo che toglie subito il servizio al croato e poi amministra il vantaggio con grande tranquillità.



Musetti dimostra anche a Parigi i motivi per cui in pochi mesi sia riuscito a raggiungere il 23esimo posto nel ranking mondiale.

Il salto di qualità il campione italiano lo ha fatto dal punto di vista mentale, limitando al massimo gli errori e riuscendo a capire subito i punti deboli dei propri avversari.

Oggi Musetti è stato solidissimo al servizio e chirurgico in risposta, comunque vada questo torneo l’azzurro si presenterà con grande ottimismo alle Next Gen ATP Finals in programma nelle prossime settimane.

Con l’eliminazione di Sinner inoltre il classe 2002 rimane l’unico azzurro ancora in gara in questo torneo, il tennis italiano si affida al carrarese per concludere al meglio questo 2022.

Applausi e segnali positivi da Parigi, Musetti è sulla strada giusta per scrivere pagine importanti nel tennis italiano.