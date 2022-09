Sinner contro Alcaraz, il futuro è adesso!

Nella notte italiana andrà in scena l’attesissimo quarto di finale tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, giovani di grandissimo talento che in questa stagione hanno dimostrato di essere finalmente pronti per il definitivo salto di qualità.



Dopo l’eliminazione di Matteo Berrettini il tennis italiano si affida a Jannik Sinner che è chiamato ad un quarto di finale difficilissimo contro lo spagnolo Carlos Alcaraz.

I due si sono già affrontati a Wimbledon ed in quell’occasione l’altoatesino era stato bravo a togliere ritmo al proprio avversario che si era arreso in quattro set.

L’obiettivo del tennista azzurro deve essere quello di replicare quella splendida prestazione per staccare il pass per la semifinale degli US Open, sarebbe la prima in carriera per Jannik Sinner.

I due ragazzi sono cresciuti tantissimo in questa stagione e da grandi promesse sono diventati in fretta delle realtà importanti all’interno dei circuito ATP.

Sinner contro Alcaraz, spettacolo garantito a New York!

Eccoli, sono di nuovo faccia a faccia Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, i due si stimano molto e già in passato hanno dato vita a match assolutamente spettacolari e di grande qualità.

La superficie veloce sembra sia più adatta al gioco dell’altoatesino ma Alcaraz in queste prime uscite lo spagnolo ha vinto. convinto arrivando in grande forma all’appuntamento più atteso del torneo.

Grande chance per il nostro Sinner che rimane l’ultimo italiano in gara in questo US Open, Jannik dovrà essere bravo a partire subito aggressivo per cercare di togliere ritmo ad un avversario che ama comandare il gioco con i colpi da fondo campo.

Per entrambi sarà un importante esame di maturità ed il vincitore si giocherà la semifinale di Flushing Meadows contro il vincente della sfida tra Rublev e Tiafoe.

Senza Medvedev, Nadal, Djokovic e Kyrgios per Sinner c’è la grande occasione di giocarsi il primo titolo slam fino in fondo.

Glia avversari rimasti sono tutti, ovviamente, fortissimi ma l’altoatesino ha sicuramente la qualità e la personalità necessaria per giocarsi le proprie chance con tutti.

Il match è previsto intorno alle 2:30 italiane, ma si prevede un match combattuto che potrebbe anche prolungarsi oltre le tre ore con i due giovani che fanno della condizione fisica una delle loro armi migliori.

Lo sport italiano si stringe intorno al classe 2001 per scrivere la storia agli US Open dove qualche anno fa Flavia Pennetta regalò l’ultima grande gioia al tennis azzurro vincendo in finale contro l’amica Roberta Vinci.