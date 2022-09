Pensione a 62 anni se non superi questa cifra sull’assegno: lo sanno in pochi

La pensione a 62 anni è possibile richiederla, soprattutto se non viene superata questa somma nell’assegno. Nessuno conosce questa ghiotta possibilità.

Il Governo in essere è ancora alle prese con modifiche di varia natura sulla pensione e sulle varie riforme. Dal 25 settembre in poi, il nuovo Governo potrebbe cambiare le carte in tavola e prevedere ulteriori modifiche.

In ogni caso, si cerca di agevolare il più possibile prossimi pensionati allontanando il ritorno della Legge Fornero. Ogni tipo di modifica potrebbe impattare in maniera negativa sulle casse dello Stato con congruo aumento di tasse e similari.

La questione delle pensioni è sempre con un grande punto interrogativo, rimarcando il fatto che si potrebbe migliorare non solo la data di uscita dal lavoro ma anche l’importo. Si può andare in pensione a 62 anni? Ecco cosa emerge.

Pensione a 62 anni: come è possibile?

Una notizia che ha lasciato tutti non poco perplessi, perché questo ricalcolo contributivo della pensione potrebbe essere la soluzione più adatta per arrivare al risparmio della spesa pubblica.

I pensionati cercano in ogni modo di poter chiedere la pensione quanto prima, soprattutto se gli anni di contributi si sono accumulati nel tempo. Non è una novità che i requisiti cambino continuamente e le richieste si facciano sempre più nette.

Per fare un esempio, l’Opzione Donna è sperimentale ma continua ad essere rinnovata scaricando parte del costo con l’anticipo. I sindacati potrebbero non apprezzare una misura di questo tipo, magari facendo andare in pensione dai 62 ai 64 anni, con un ricalcolo contributivo della prestazione.

Il primo step potrebbe essere estendere la pensione a 64 anni per tutti i lavoratori, con meno di 20 anni di contributi. Una ipotesi che porta la pensione anticipata contributiva a tutti i lavoratori.

La cifra da non superare nell’assegno

La misura ricalca la Quota 102 che fissa una contribuzione dai 35 ai 38 anni con una soglia di uscita utile. Non solo, il requisito fondamentale in aggiunta impone una pensione al pari di 2,2 volte l’assegno sociale. Per l’assegno sociale, oggi, viene richiesto un assegno pari a 2,8 volte – comunque sia difficile da superare. La via corretta sarebbe permettere di poter prendere la pensione a 62 anni con una condizione, ovvero che l’assegno non superi i 562 euro al mese.

Due quote per la pensione: il calcolo

Tutto questo porterebbe ad anticipare solo la quota contributiva della pensione dai 62 ai 67 anni, passando alla retributiva. In questo modo lo Stato spenderebbe meno e gli interessati sarebbero contenti di riceverla.

È tutto ancora da rivedere, soprattutto perché in tema pensioni se ne occuperà il nuovo Governo in entrata dopo il 25 settembre. Le ipotesi sul tavolo sono molte, tra cui l’abolizione della Legge Fornero, ma è anche vero che si dovranno valutare non pochi aspetti da qui sino ad inizio anno.