Come sbiancare fughe del pavimento, il trucchetto della schiuma da barba: come funziona

Sbiancare fughe del pavimento è possibile, ma non tutti conoscono il famoso trucco della schiama da barba. Il procedimento è semplice e veloce con un risultato finale ottimo, da ripetere nel tempo.

Quanto sono odiose le fughe nere del pavimento? Lo sporco si accumula e il tempo non aiuta di certo, tanto che spesso si rinuncia e si lasciano completamente nere. I procedimenti per sbiancarli sono lunghi e massacranti, oppure si deve pagare un esperto perché rimetta a nuovo il pavimento con le fughe oramai annerite.

C’è un trucco salva vita facile e veloce che prevede l’uso della schiuma da barba classica, solo che in pochi lo conoscono. Il risultato finale farà perdere le parole.

Fughe del pavimento, perchè si anneriscono?

Quando si acquista e si posa il pavimento nuovo, la casa risplende e viene impreziosita da questa luce che emana la superficie. Dopo qualche tempo, nonostante si pulisca ogni giorno, le fughe diventano nere e l’estetica non è più come quella di una volta.

Le cause sono il tempo che passa, l’umidità che prende possesso delle superfici e lo sporco di varia natura costituito anche dall’uso giornaliero del pavimento (dal camminarci ogni momento, all’utilizzo di scarpe da esterno e così via dicendo).

Sbiancare fughe del pavimento con la schiuma da barba: procedimento e consigli

La pulizia delle fughe è una di quelle odiose faccende domestiche che prima o poi bisogna affrontare. Per dare un aspetto nuovo alla pavimentazione di casa, il procedimento è lungo e complicato per questo spesso si rinuncia in partenza.

Se solo tutti conoscessero il metodo della schiuma da barba, semplice e pratico, potrebbero dire addio alle fughe sporche.

Per sbiancare le fughe del pavimento con la schiuma da barba ci vuole poco tempo, ottenendo il massimo della resa finale. Tutto quello che bisogna fare è prendere una scopa con setole dure e applicare la schiuma sulla sua estremità per distribuirla su tutta la superficie.

Ora passare la scopa come si fa tutti i giorni cercando di applicare una certa pressione, soprattutto in corrispondenza delle fughe sporche senza danneggiare la piastrella. La schiuma da barba è ora su tutto il pavimento ed è il momento di rimuovere ogni residuo rimasto.

Prendere il mocio per pavimenti bagnato e passarlo sulla superficie: dopo che tutti i residui sono stati rimossi, ecco che le fughe annerite sono tornate bianche in pochissimo tempo.

Ci sono delle raccomandazioni? Questo procedimento è indicato per ogni tipo di superficie, ma è bene usare una schiuma da barba delicata e senza agenti chimici corrosivi. Inoltre, il passaggio e la distribuzione dovranno essere delicati proprio per non danneggiare la superficie.

Questa operazione può essere ripetuta ogni volta che le fughe si sporcano, utilizzando una scopa e il mocio come alleati.