Alle 4,41 di notte c’è stata una scossa di terremoto di magnitudo 4.8 in Calabria. Per fortuna è durato poco e non ci sarebbero state conseguenze.

Sono stati attimi di panico generale ma l’Ingv ha riferito che non sono stati registrati danni a cose o persone. L’epicentro c’è stato a ovest di Cosenza e la scossa si è propagata in un’area molto larga.

Terremoto in Calabria

La terra ha ripreso a tremare e lo ha fatto alle 4,41 di questa notte in Calabria. Precisamente, l’epicentro è stato localizzato in una zona di mare, a 266 chilometri di profondità fra le acque antistanti i comuni di Acquappesa, Cetraro e Guardia Piemontese.

Dal momento che l’epicentro, a 46 chilometri a ovest di Cosenza, ha colpito l’area davanti la costa di Paola, l’energia si è dispersa in un’area molto vasta e forse questo particolare ha evitato che ci fossero ingenti danni, in effetti i Vigili del Fuoco hanno monitorato la situazione ma anche dopo diverse ore dal sisma non sono giunte segnalazioni.

Non ci sarebbero dunque danni a cose o persone, intanto l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha riportato la notizia su Twitter.

Siamo abituati negli ultimi tempi a terremoti e altre catastrofi legate al clima ma per fortuna in questo caso non ci sono state conseguenze, sebbene la situazione come ogni volta, rimane delicata e verrà monitorata attentamente da chi di dovere. Il territorio infatti potrebbe essere stato reso fragile dalle vibrazioni di questa notte e anche una minima pioggia mette paura.

Protezione Civile e Vigili del Fuoco sul campo

Come nel resto d’Italia d’altronde le previsioni non mostrano un quadro buono quindi se è vero che il sisma non ha causato danni, potrebbero essercene nelle prossime ore. Già da ieri la Protezione Civile è attiva sul territorio per intervenire in caso di necessità e con questa notizia l’allerta cresce.

Anche i Vigili del Fuoco sono pronti a intervenire se ce ne sarà il bisogno ma come dicevamo, i centralini non hanno squillato. I pompieri stanno comunque effettuando delle ricognizioni per verificare che sia tutto nella norma.