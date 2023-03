Silvio Berlusconi è stato dimesso dal San Raffaele

Silvio Berlusconi è stato dimesso dall’Ospedale San Raffaele di Milano.

Direttamente dall’auto arriva un cenno di saluto nei confronti dei cronisti.

Le dimissioni di Silvio Berlusconi

Dallo scorso lunedì Silvio Berlusconi era ricoverato all’Ospedale San Raffaele di Milano per potersi sottoporre a diverse visite di controllo, le quali si sono poi protratte per alcuni giorni. Oggi finalmente, assieme alla compagna Marta Fascina, ha lasciato l’ospedale e ha salutato i cronisti dall’auto con un cenno. Ad attenderlo all’esterno c’erano diverse persone, oltre che i giornalisti.

Berlusconi indossava un completo scuro, ha lasciato l’ospedale di Milano intorno alle ore 13.45. La sua automobile, uscita dall’ingresso di via Olgettina 60, è stata accompagnata dalla scorta. Al momento non si hanno altre notizie inerenti a questo ricovero, pertanto non sappiamo con certezza se sia stato effettuato unicamente per degli accertamenti di routine, oppure per dei problemi in corso.

All’uscita dell’ospedale vi erano tanti i tronisti in attesa di Berlusconi, ma lui si è unicamente limitato a salutarli con un cenno e non ha lasciato alcun tipo di dichiarazione. Ad accompagnarlo all’uscita insieme a lui era presente anche la compagna Marta Fascina. Nella giornata di ieri, mercoledì 29 marzo, nel tardo pomeriggio Silvio Berlusconi ha ricevuto la visita del figlio minore Luigi. L’ex premier al momento sembra godere di ottime condizioni di salute.

Gli altri ricoveri di Silvio Berlusconi

Intorno a questo ricovero sono girate tantissime indiscrezioni, le quali sono state totalmente smentite da parte dell’avvocato Federico Cecconi, legale di Berlusconi. In particolar modo, il legale ha smentito il fatto che il ricovero di Berlusconi sia stato un atto strumentale al fine di evitare la presenza al processo ‘Escort’ di Bari. Stiamo parlando dello stesso processo in cui Silvio Berlusconi è stato accusato di ‘induzione a rendere false dichiarazioni all’autorità giudiziaria’.

L’ultimo ricovero di Silvio Berlusconi risale al gennaio del 2022, occasione in cui l’ex premier fu sottoposto ad una cura per un’infezione alle vie urinarie. Negli ultimi anni il leader di Forza Italia è stato spesso in ospedale per accertamenti e talvolta anche per delle operazioni.

Nel mese di settembre del 2020 ha dovuto fare i conti con il covid che gli ha causato una forte polmonite. Nel 2019 è stato costretto a sottoporsi ad un’operazione per rimuovere un’occlusione intestinale. Nel 2016 l’intervento ha interessato il cuore. Nel novembre del 2014 Berlusconi è stato ricoverato ancora una volta al San Raffaele di Milano per via di un’uveite.

Negli anni precedenti l’ex premier è stato costretto a ricoverarsi molte volte per diversi problemi. Probabilmente il ricovero più recente è stato dovuto solo ed unicamente a degli accertamenti.