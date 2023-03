Arriva in ospedale con la febbre alta, la piccola Alessia muore a 4 anni

La febbre troppo alta per una bambina di soli 4 anni. Per questo motivo, i suoi genitori l’avevano portata al pronto soccorso pediatrico ma qui, dopo il ricovero, non ce l’ha fatta ed è morta.

Sul suo corpicino è stata disposta l’autopsia per capire cosa, di preciso, abbai stroncato la vita di questa bambina. Vediamo insieme.

Alessia muore a 4 anni

La piccola Alessia aveva soltanto 4 anni ed abitava a Sambuca di Agrigento, in Sicilia. La febbre troppo alta che inizia a preoccupare e non poco i suoi genitori che decidono di portarla all’ospedale in pronto soccorso. Dopo il ricovero, però, la piccola è deceduta.

Per questo motivo, i suoi genitori hanno presentato una denuncia ai Carabinieri di Sciacca, in provincia di Agrigento per far luce sulla vicenda che ha porto alla morte assurda di una bambina così piccola. Alessia era stata ricoverata all’ospedale “Giovanni Paolo II” poche ore prima del suo decesso. I suoi genitori vogliono capire cosa sia successo alla loro bambina e cosa le abbia provocato, dalla febbre alta, addirittura la morte.

Dalla denuncia dei genitori all’apertura di un’inchiesta da parte della Procura. Stando a quanto si apprende, sul corpo della bambina, come dicevamo, è stata disposta l’autopsia. Quando è stata portata al pronto soccorso, i medici vista la gravità della sua condizione e, data anche la febbre molto alta, hanno immediatamente deciso per il suo ricovero nel reparto di pediatria, per ulteriori accertamenti.

Ma le condizioni di salute della piccola non sono migliorate, anzi. Il suo quadro clinico è notevolmente peggiorato, fino al decesso, poche ore dopo il ricovero stesso. I familiari della bambina, dal canto loro, ipotizzano una responsabilità dei medici che hanno preso in cura Alessia e, per questo, hanno presentato denuncia ai Carabinieri per chiedere chiarimenti sul caso.

Era arrivata in ospedale con la febbre alta: non è più uscita

La bambina è giunta in ospedale, come dicevamo, a pronto soccorso, intorno alle ore 6 del mattino ma, dopo le prime visite, è stato disposto per lei il ricovero urgente nel reparto pediatrico. Le condizioni di Alessia non sono per niente migliorate e, poche ore dopo il ricovero, la bambina è deceduta.

La procura ha chiesto l’autopsia e, allo stesso tempo, anche l’acquisizione della cartella clinica di Alessia dall’ospedale “Giovanni Paolo II” dove è stata ricoverata. I suoi familiari, tramite il loro legale di fiducia, hanno fatto sapere che chiederanno la nomina di un consulente tecnico di parte.

In attesa della data dei suoi funerali, a Sambuca di Agrigento le autorità locali fanno sapere che, qual giorno, sarà lutto cittadino.

La piccola Alessia, come dicevamo, è arrivata in ospedale accompagnata dai suoi genitori a causa della febbre alta e, una volta presa in carico di medici, è stato subito deciso il suo ricovero in pediatria. Dopo poche ore, il suo quadro clinico è peggiorato ed è deceduta. La denuncia dei genitori ai carabinieri è servita per aprire un’inchiesta e capire l’esatta dinamica di quello che è successo.