Papa Francesco, trapela il vero motivo del ricovero: cosa sarebbe accaduto

Sono queste ore di preoccupazione per Papa Francesco, il pontefice che è stato ricoverato in ospedale a seguito di un malore.

Sull’argomento, numerose sono le notizie che si stanno inseguendo per cercare di capire cosa sia realmente accaduto al pontefice.

Il vero motivo del ricovero di Papa Francesco

Dopo una lunga notte in ospedale, pare che le condizioni di Papa Francesco stiano migliorando. All’interno dei comunicati ufficiali è possibile leggere che Papa Francesco è stato ricoverato a causa di un’infezione respiratoria. Si tratta di un comunicato che ha voluto smentire ciò che durante le prime ore della mattinata era stato divulgato, delle informazioni che facevano riferimento a delle visite programmate già da tempo.

In base a ciò che riferisce Dagospia, sembra che Papa Francesco sia stato ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma a causa di un infarto. Roberto D’Agostino sul suo sito infatti scrive: “Il Pontefice, che ha trascorso una notte tranquilla in ospedale, potrebbe aver bisogno di un piccolo intervento (Stent? Cambio valvola?)”

Il direttore della sala stampa del Vaticano invece parla di cure programmate che il pontefice doveva in ogni caso ricevere: “Questa mattina dopo aver fatto colazione, ha letto alcuni quotidiani ed ha ripreso il lavoro. Prima del pranzo si è recato nella Cappellina dell’appartamento privato, dove si è raccolto in preghiera ed ha ricevuto l’eucarestia”. Nel comunicato della sala stampa del Vaticano si legge che, a seguito degli esami eseguiti presso l’ospedale Gemelli di Roma, si è scoperta un’infezione respiratoria, una problematica che si risolverà dopo una terapia di alcuni giorni fatta in ospedale.

Le parole del cardiologo Volpe

Il presidente della Siprec, la società italiana per la prevenzione cardiovascolare, Massimiliano Volpe, ha voluto spiegare all’Adnkronos alcune informazioni in più sulla situazione di salute del Papa. Il Presidente infatti ha affermato: “In presenza di un’infezione polmonare la Tac non può essere negativa, nelle infezioni delle vie respiratorie i polmoni non fanno male, semmai a provocare dolore è la pleura. Da ieri, sulla salute di Papa Francesco circolano poche e scarne notizie, per di più contrastanti, per cui è difficile avere un quadro chiaro. Ma da addetto ai lavori molte informazioni non mi tornano”.

Volpe inoltre spiega che tra le varie infezioni respiratorie troviamo la broncopolmonite, la polmonite e la pleurite. Nel caso in cui la polmonite dia vita ad una pleurite, il paziente inizierà a sentire dei dolori molto forti. Anche in questo caso però la Tac non potrà mai essere negativa. Inoltre è sbagliato anche parlare di infezioni respiratoria poiché l’infezione è dei polmoni, bronchi e della laringe.

L’esperto in ogni caso sottolinea che è molto evidentemente il pontefice soffra da diverso tempo, situazione che lo ha portato a periodi di immobilità. Si tratta di una situazione che potrebbe mettere a rischio la salute di ogni anziano: “Ho letto che Papa Francesco ha avuto dispnea e dolore toracico, due fattori che portano al ricovero. Però, ripeto, ne sappiamo ancora molto poco. Mi auguro che non sia nulla di preoccupante, che a procurare tanto allarme sia solo una banale bronchite, trattabile con antibiotici”.