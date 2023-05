Fedez rompe il silenzio sul rapporto con Luis Sal

In occasione dell’uscita della nuova stagione di “The Ferragnez”, il cantante ha parlato dell’ex amico e conduttore di “Muschio Selvaggio”.

Luis Sal è improvvisamente sparito da febbraio di questo anno, infatti il suo ruolo era quello di co-conduttore del fortunato podcast lanciato dal rapper nel gennaio del 2023. Senza una spiegazione agli ascoltatori, è stato rimpiazzato e Fedez, dopo un breve silenzio dovuto agli impegni lavorativi, ha deciso ora di tirare fuori la verità.

Fedez a Muschio Selvaggio senza Luis Sal

Non è una novità che Fedez non riesca a mantenere a lungo i rapporti con i suoi amici, o potremmo definirli collaboratori. È successo con il duo con J-Ax, con la scoperta Fabio Rovazzi e ora con l’influencer bolognese Luis Sal. I due sono diventati amici con il tempo, così tanto che nel podcast progettato da Fedez a gennaio del 2023, dal nome “Muschio Selvaggio”, lui era co-conduttore.

Però da febbraio è misteriosamente stato allontanato dalla produzione e dalla conduzione ma Fedez non ha voluto esprimersi in merito, liquidando tutti con la scusa del troppo lavoro, che gli toglieva il tempo di soffermarsi su questo. Che c’erano delle tensioni nel rapporto fra i due lo si era capito anche dalla nuova stagione della serie appena uscita.

“The Ferragnez”, in onda su Amazon Prime, narra delle vicende della famiglia del cantante, composta dalla moglie influencer numero 1 d’Italia, Chiara Ferragli e i piccoli Leone e Vittoria. C’è poi la partecipazione del resto del nucleo familiare, quindi i genitori di entrambi e le sorelle di lei ma ampio spazio è dato anche agli amici.

Luis Sal è presente e il rapporto fra i due era solidissimo, fra l’altro il rapper ha detto alcune parole significative:

“credo che luis sia una persona con cui condividere molto. la differenza con j-ax è che con luis non ho mai litigato”.

Tuttavia, dal periodo sanremese Sal è sparito dal podcast dedicato a temi di cultura e società con ospiti diversi ad ogni puntata. Caratterizzato da momenti di approfondimento e serietà, intervallati da gioco e imprevedibilità, “Muschio Selvaggio” ha debuttato nella settimana del Festival, con la presenza in studio di Sal, suo fratello e il maestro Vessicchio.

Molto divertente e seguitissimo da tanti ascoltatori, che di certo si sono domandati come mai Luis sia stato sostituito nell’ultima puntata di quest’edizione, da un altro youtuber, Mr Marra.

Prima di questo ingresso, Fedez ha condotto alcune puntate da solo e poi ha annunciato lui stesso il nuovo arrivato per l’ultimo appuntamento:

“ci siamo sentiti spesso e abbiamo pensato di sperimentare questa collaborazione, magari ci saranno altre puntate insieme, vedremo. comunque è un bravo podcaster e ha delle nozioni come preparatore atletico, quindi abbiamo deciso di preparare l’ultima puntata insieme”.

Cosa è successo

Purtroppo non abbiamo dettagli sul motivo dell’incrinamento del rapporto fra i due, che invece era sembrato così solido. Fedez da sempre è descritto dai suoi ex collaboratori come una persona che difficilmente stringe dei legami e ancora più difficilmente li mantiene a lungo, queste almeno le parole dette poco tempo fa da Fabio Rovazzi, artista scoperto da lui stesso e promosso con l’etichetta discografica creata insieme all’ex socio J-Ax.

Fa tutto parte del suo passato e chissà se lo youtuber bolognese tornerà nelle sue “grazie”. Per motivi di correttezza verso gli ascoltatori del podcast, Fedez ha detto che vorrebbe parlare in trasparenza di ciò che è successo ma non può farlo e non per sua intenzione.

“al momento ho molti impegni di lavoro ma sono pronto a ritagliare uno spazio per dare spiegazioni e credo che il pubblico che ci ha sempre mostrato affetto le meriti. ne avrei parlato prima del punto limite che abbiamo raggiunto, così non si sarebbe creato questo scenario. se non si troverà una soluzione parlerò con tutta la serenità del mondo”.

Ad aprile Fedez ha detto alcune parole sul suo compagno di Muschio Selvaggio, la cui sigla che lo cita è rimasta invariata nonostante tutto, chiarendo che non c’è stato alcun litigio ma un semplice stop a causa dei problemi di salute del rapper e anche per il fatto che Sal era in Francia per altri impegni. Così le puntate sono riprese con un unico conduttore, cosa che a suo dire è stata molto terapeutica perché lo ha aiutato a parlare con altre persone.

Screzi o divergenze professionali? Difficile a dirsi. In questi mesi sono state dette diverse cose però Fedez ha minimizzato dicendo che è tutto molto semplice e meno drammatico di quello che si vuole far credere.