Silvia Toffanin, un altro Berlusconi in famiglia: dopo anni ci è riuscita | FOTO

In casa Berlusconi c’è una grande novità: un nuovo membro si aggiunge e lascia stupiti tutti, compresa Silvia Toffanin. Vediamo di chi si tratta.

Stavolta non è l’ex premier Silvio Berlusconi a far parlare di se ma un altro membro della famiglia.

Novità in casa Berlusconi

Nella novità questione non c’entra ne il cavaliere Silvio Berlusconi ne una presenza fissa in casa ovvero la conduttrice Silvia Toffanin. Ad essere finita sotto i riflettori è stata Eleonora Berlusconi, figlia dell’ex premier, avuta con Veronica Lario, che, da sempre, ha cercato di mantenere un profilo basso, senza apparire molto in pubblico.

La prima novità riguarderebbe la divisione dei dividendi da parte dei primi tre figli di Berlusconi: Barbara, Luigi ed Eleonora appunto. Per volontà dei tre soci, la holding si è divisa in due, nel corso di un’operazione di 340 milioni di euro. E’ stato lo stesso Luigi a spiegare l’operazione, il cui scopo è stato quello di:

“isolare dal resto del portafoglio la partecipazione in Fininvest e allo stesso tempo avere mano libera per alleanze con altri investitori”.

Una seconda novità, invece, riguarda la vita sentimentale di Eleonora Berlusconi.

Un nuovo amore per Eleonora

Dopo 11 anni, Eleonora ha messo la parola fine alla sua relazione con il modello Guy Bins. Dalla loro unione sono nati tre figli. La più piccola ha soltanto due anni. I due hanno vissuto tra Londra e Milano per tutti questi anni, tenendo moltissimo alla loro privacy.

A maggio si vociferò circa un tradimento da parte di Bins con una ragazza. I due vennero fotografati mentre si lasciavano andare a baci appassionati in Parco Sempione. Qualche giorno fa, invece, spunta il presunto nuovo amore di Eleonora. I due sono stati beccati dai paparazzi in Sardegna, dove hanno vissuto la loro fuga d’amore, lontano dai figli di lei.

Il suo amico speciale, come titola Chi, è un calciatore e si chiama Pajtim Kasami. Un volto non meno noto al mondo dei gossip poiché è stato fidanzato per molto tempo con la front girl delle Pussicat Dolls ovvero Nicole Sherzingen.

Attualmente, il giocatore, classe 1992, indossa la maglia del Basilea. Prima di allora, ha indossato anche le maglie, seppur per breve tempo, di alcune squadre italiane (tra cui Palermo e Lazio) nonché del Chelsea. Se son rose fioriranno. Intanto, sembra che Eleonora sia pronta a mantenere lo stretto riserbo sulla sua nuova relazione, anche questa volta.